Britanski stručnjaci NISU uspeli da dokažu da je Skripalj otrovan gasom iz Rusije

Britanski stručnjaci nisu uspeli da ustanove zemlju porekla nervnog gasa kojim je otrovan bivši pukovnik GRU Sergej Skripalj, rekao je šef vojne laboratorije u Port Daunu Gari Ejtkenhed za televiziju „Skaj njuz“.

Šef laboratorije je potvrdio da je dobijeni uzorak identifikovan kao otrovna supstanca tipa „novičok“ (po britanskoj terminologiji).

#Salisbury attack: Scientists have not been able to prove that Russia made the nerve agent used in the spy poisoning. Porton Down lab's chief exec reveals the details in this interview pic.twitter.com/qFNgPlr6vS

— Sky News (@SkyNews) April 3, 2018