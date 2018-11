Brnabić: Srbija se menja brzo i u ispravnom smeru

NJUJORK – Srbija se menja, ide u ispravnom smeru vrlo brzo i ponosna sam na to, poručila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić u intervjuu za CNN.

Ona je u intervjuu u jednoj od vodećih emisija te televizije koju vodi Farid Zakarija poručila da Srbija ubrzano radi na reformama, da se zalaže za transparentnost i potpunu otvorenost u odnosu sa građanima.

„Srbija se menja i moramo da se nosimo sa pogrešnim percepcijama o Srbiji koje potiču iz prošlosti. Srbija ide u ispravnom smeru i mislim vrlo brzo i ponosna sam na to“, rekla je premijerka u intervjuu koji je dala tokom boravka u Njujorku na generalnoj Skupštini UN.

Na pitanje kako objašnjava to što u, kako je rekao Zakarija, konzervativnoj pravoslavnoj zemlji kao što je Srbija, ima puno žena u parlamentu i na istaknutim mestima, u procentu koji je među najvećim u svetu, ona je rekla da je to lepo videti.

„U nekim stvarima kao što je osnaživanje žena, predvodi politika, iako bi trebalo da to bude biznis. Imamo ženu predsednicu parlamenta, guvernerku NBS, tu sam ja kao premijer, u vladi imamo veoma moćne žene ministarke“, rekla je Brnabićeva.

„Zaista imamo snažne žene na vlasti i to je lepo videti“, dodala je ona.

Konstatujući da njena lična priča još više drugačija od drugih, jer Brnabićeva nije samo žena, već i gej žena, Zakarija ju je upitao da li je bilo protivljenja njenom postavljenju za premijera.

„Od prvog dana bila sam suočena sa otporom nekih verskih zajednica, nekih opozicionih stranaka, pa čak i stranaka koja podržavaju vladajuću koaliciju, ali za mene i moju vladu nisu glasale zbog mog seksualnog opredeljenja“, rekla je Brnabić.

Ipak, naglasila je da je uprkos tome, imala ogromnu podršku predsednika Aleksandra Vučića.

„S druge strane imala sam ogromnu podršku predsednika zemlje, koji je istovremeno i lider najveće političke stranke koji mene podržava u vladi i parlamentu. Bez te velike podrške ne verujemo da bih mogla da postanem premijer“, zaključila je Brnabić.

Upitana da li doživaljava napade na društvenim mrežama, ona je odgovorila potvrdno i dodala da joj to otežava život i obavljanje posla jer, kako je istakla, neophodna vam je posebna usmerenost i snaga da na to ne obraćaate pažnju i usmerite se na ono što je važno, a to je moj posao, i ono što ću moći da učinim za građane Srbije.

„Takođe želim da budem vrlo trasparentan premijer, aktivna na društvenim mrežama, želim da budem dostupna ljudima. Zbog toga je moja politika da ne blokiram ljude na društvenim mrežama“, rekla je Ana Brnabić.

Ona je ipak dodala da želi da vidi reakcije ljudi, jer tada zna kako se osećaju drugi koji nisu imali podršku kakvu je ona imala.

„Ponekad sam zaista umorna i depresivna, ali s druge, pozitivne strane, uživam u svakom malom uspehu koji imamo kao vlada i država i to mi daje snagu da nastavim“, naglasila je premijerka.

Na lično pitanje koliko je bilo teško odrastati u Srbiji kao gej osoba, Brnabić je kazala da je imala mnogo sreće zahvaljujući punoj podršci cele porodice i svih prijatelja.

„Za mene je odrastanje u Srbiji slično bilo kao i odrastanje bilo gde. Nisam najbolja osoba da o tome govori, ali ako znaš ko si i nastaviš da živiš sa tim, i drugi ljudi nauče da se nose s tim i nauče da to prihvate“, rekla je Brnabić.

Ali, dodala je, očigledno je da je podrška porodice i prijatelja od najvećeg značaja.

„Ako ja, kao otvoreno gej žena premijer mogu da pomognem da se bar jedna osoba u Srbiji, ili drugde, u regionu ili svetu, zbog sebe oseća bolje, onda mislim da sam već mnogo učinila“, istakla je Ana Brnabić.

