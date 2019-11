Budućnost i ekološka održivost u fokusu Makedonija 2025

SKOPLJE – Budućnosti poslova i veština na tržištu rada u eri digitalizacije, inovacije i njihov uticaj na životnu sredinu, globalne ekonomske i geopolitičke teme, liderstvo i načini finansiranja i poslovanja malih i srednjih preduzeća biće vodeće teme na ovogodišnjem samitu „Macedonia 2025“, u Skoplju od 13. do 15. novembra.

Na osmom po redu „Macedonia 2025“ govoriće preko 50 istaknutih eksperata iz različitih oblasti, kao i veliki broj učesnika iz oblasti biznisa, menadžmenta, domaće i regionalne privrede, visokih političkih i diplomatskih zvanica, kao i uspešni mladi profesionalci iz Severne Makedonije i Zapadnog Balkana.

Predsedavajuća Samita Ana Arsov rekla je za Tanjug da su organizatori želeli da se fokusiraju na najvažnija i najrevantnija pitanja, u cilju napretka Severne Makedonije i regiona.

„Na ovogodišenjem Macedonia 2025 će biti održan širok opseg aktivnosti, koje su planirane tokom dva dana trajanja samita. Biće održano 17 panela posvećenih najvažnijim pitanjima za region, poput perspektive biznisa, budućnosti društva i kreiranja nove politike“, istakla je Arsov.

Arsov je naglasila da je glavni cilj samita promovisanje održivog ekonomskog rasta putem intenziviranja liderstva, privrede, inovacija i novih biznis partnerstava između domaćih i stranih kompanija.

„Samit Macedonia 2025 predstavlja platformu za promovisanje uspešnih priča. I to je veoma značajno na putu izgradnje jače domaće ekonomije“, naglasila je Arsov i dodala da je takođe veoma važna politička dimenzija, te da nastoje da inspirišu i političare, kako bi im pružali podršku u sprovođenju reformi koje će omogućiti predvidiv ekonomski razvoj.

Otvaranju skupa, inače, prisustvovaće i predsednik i premijer Severne Makedonije, Stevo Pendarovski i Zoran Zaev.

Razgovori u četiri oka su novina na osmom po redu samitu Macedonia 2025.

Ona dodaje da je reč o onlajn platformama, koje će omogućiti korporativnim učesnicima da zakazuju sastanke sa potencijalnim partnerima.

Kako je istakla Arsov, ova onlajn platforma omogućava snažnije povezivanje između lokalnih, regionalnih i globalnih predstavnika privrede, a takođe i povezivanje sa makedonskom biznis dijasporom.

„Suština samita Macedonia 2025 je da podelimo najbolje prakse, inspirišemo reforme, promovišemo inovacije i ponudimo najbolju platformu za biznis povezivanje. Unutardržavna i međudržavna profesionalna povezivanja su snažno podržana od brojnih učesnika na samitu, poput regionalnih i međunarodnih kompanija i investirora“, objašnjava Arsov.

Tokom osam godina postojanja samita Macedonia 2025 bilo je pristuno preko 2.500 učesnika i preko 450 govornika.

Umrežavanje i prilika za povezivanje biznis sektora je misija ovog samita od njegovog nastajanja, podsetila je ona.

„Dva događaja za biznis umrežavanje su planirana tokom samita, kao i nekoliko sesija, koje će se odvijati istovremeno sa glavnim panelima. Marljivost u našem planiranju takvih sesija je postala zaštitni znak naših događaja, a naša posvećenost problemima od krucijalnog značaja za naše društvo je donela ovom samitu veliku reputaciju u Jugoistočnoj Evropi“, smatra Arsov.

Ona je naglasila da će na ovogodišnjem Macedonia 2025 samitu biti i inicijative za obnavljanje starih biznis partnerstava, koja su zaboravljena, kao i za ojačavanje mreža za sticanje novih znanja iz iskustava svetskih eksperata.

Na samitu će učestvovati istaknuti eksperti i privrednici, poput predsednice Code.org i osnivač „Hour of Code“ Alis Štajnglas, Elizabete Naumovski iz Finance is Personel TV Host, predsednika Power Bev Inc. i PUR Brands Inc. Toma Bitova, reporterke NPR i Dojče Vele Teri Šulc, direktora i vodećeg regionalnog lidera, ujedno i eksperta Evropske banke za obnovu i razvoj Petera Tabaka, poslanice u Evropskom parlamentu Irene Joveve, Jonasa Koivisa iz Odeljenja za zagađivanje vazduha na Univerzitetu u Helsinkiju, Goce Andrevskog, vanrednog profesora na Fakultetu za strateške studije na Kraljevskom univezitetu…

Zaključni događaj na ovogodišnjem samitu Macedonia 2025 će biti na temu „Planiranje za budućnost“.

Reč je ekološkoj inicijativi, sponzorisanoj od strane strateške platforme Macedonia 2025 i kompanije Treebanks, koja će se održati 16. novembra na planini Vodno, nadomak Skoplja.

(Tanjug)