Budva: Proslava veka od državnog ujedinjenja Boke i CG sa SRB

BUDVA – U Budvi se večeras, pod motom „Pokolenja dela sude“, održava Centralna proslava jubileja veka id državnog ujedinjenja Boke kotorske i Crne Gore sa Srbijom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Tom prilikom obratio se prvi predsednik Crne Gore od uvođenja višepartijskog sistema i nekadašnji savezni premijer Momir Bulatović, koji je rekao da 7. novembar predstavlja veliki datum crnogorske prošlosti.

„Pre četiri godine, kada smo obeležavali početak Velikog rata, prisetili smo se da je tada moćno Austro-ugarsko carstvo vojno napalo malu i iscrpljenu Srbiju. Cilj nije bio da je pobedi i osvoji. Poklič je bio ‘Srbija mora umreti’. Isto se odnosilo i na Crnu Goru, mada nije bilo rečeno. U istoriji modernog ratovanja teško je naći sličan primer objave rata. Srbi nisu bili dobri ni kao robovi, već samo mrtvi“, rekao je Bulatović, prenosi crnogorski sajt „In4s“.

On je ukazao i na ogromne žrtve koje je odneo Prvi svetski rat.

„Često zamišljam Srbiju u kojoj su onih 1.300 kaplara ostali živi, izrodili decu i radovali se unucima. I Crnu Goru iz koje Austro-ugari nisu internirali u Mađarsku cvet naših muških glava, kojima se nikada nije saznalo ni broja, ni strva. Kamo lepe te sreće. Sve te žrtve zaslužuju poštovanje i zahvalnot. Šta god mi trenutno mislili, one su ugrađene u naš životni kod. One nam donose iskonski strah od ljudske gluposti i odvratne sebičnosti. One treba da upozore kuda ove dve strašne ljudske mane mogu dovesti. Svakoga, a posebno nas u Crnoj Gori. Zato, u pamet se braćo“, rekao je Bulatović.

On je osudio zabranu ulaska u Crnoj Gori istaknutim srpskim intelektualcima, rekavši da se i to „čudo neviđeno“ desilo na našu sveukupnu sramotu.

Protojerej Srpske pravoslavne crkve, stavrofor Momčilo Krivokapić poručio je da je pre 100 godina svaki Bokelj od Debelog brega do Spiča znao da nije Crnogorac, a da je svaki Crnogorac znao da je Srbin.

Napomenuo je da postoje oni koji mrze sve što je srpsko, „negirajući činjenice i pri tom stvaraju fantastične teorije kao što je ona da je Sima Milutinović Sarajlija zaludio Njegoša srpstvom i kosovskim mitom, a Njegoš sve Crnogorce ubedio da su Srbi i da su potomci kosovskih junaka“.

Podsetio je i da priznavanjem Kosova i ulaskom u NATO Crna Gora postaje Montenegro, te da počinje vulgarna montenegrizacija u svim sferama.

„Od reda ljudi ne znaju da Boka nikada nije bila Crna Gora, a da su Grbalj, Budva, Maine, Braići, Bečići i Paštrovići Boka Kotorska. Boka se ujedinila sa Srbijom direktno, a ne preko Podgoričke skupštine. Gore glavu srpski narode, gore glavu srpski narode Boke kotorske! Prošli su svi okupatori, pa će proći i ovi! Ničija nije gorela do zore“, poručio je Krivokapić, prenosi „In4s“.

Predsednik Odbora za proslavu 100 godina oslobođenja Budve Marko Bato Carević kazao je da je ponosan na obeležavanje najslavnijeg datuma crnogorske istorije.

On je istakao da preci nisu imali dilemu da li treba da se bore za slobodu.

„Ovaj veličanstveni skup pokazuje da su besmrtne i neprolazne vrednosti koje su krasile naš narod kroz vekove, a u centru kojih je uvek bila sloboda“, istakao je predsednik Odbora za Srbe u regionu Miodrag Linta.

On je naglasio da oko pitanja slobode sa Srbima nikada nije bilo pogađanja niti kompromisa.

„Braćo Srbi, budite ponosni na vaše pretke! Nemojte nikada da zaobravite činjenicu: ideje oslobođenja i ujedinjenja su večne. Onaj koji žali za okupatorom, taj teško može biti Bolkej, Crnogorac, Hercegovac, teško može biti Srbin. Budite istrajni na svom putu, izdržite i prebrodite sva iskušenja! Dosta je bilo nesloge među Srbima, mnogo nas je koštala. Budimo jedinstveni kao što je bila najveća i najbolja generacija onih velikana iz 1918. godine. Neka je večna slava našim precima i oslobodiocima i ujediniteljima. Neka večno živi narod Crne Gore i Boke“, porucio je Linta.

(Tanjug)