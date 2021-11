Ćalovic ocekuje pomoć SAD na reviziji sredstava za autoput

PODGORICA – Direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković izjavila je, posle sastanka sa specijalnim američkim izaslanikom Gabrijelom Eskobarom, da se nada podršci SAD u sporovođenju finansijske revizije projekta izgradnje autoputa, a tražila je i pomoć u slučaju Pandora papiri.

Ćalović Marković je za podgorički portal RTCG rekla da je na jučerašnjem sastanku predstavnika NVO sektora sa Eskobarom pitala za mogućnost da američka strana pomogne u sprovođenju takve revizije.

„Tražila sam pomoć u slučaju Pandora papira i Telekoma a pored toga, pitala sam da li bi oni bili spremni da pomognu u tome da se uradi finansijska revizija izgradnje autoputa, s obzirom na to da Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) tvrdi da nema kapaciteta i finansijskih sredstava da tako nešto uradi“, rekla je Ćalović Marković.

On je, kazala je, odgovorio da su oni spremni da to razmotre i da im je to vrlo zanimljivo, ukoliko im se za tako nešto obrati vlada.

Ona je istakla da će se kao član Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, pošto dosad nisu mogli da objave veliku količinu podataka jer su, kako tvrdi, imali dosta komplikacija sa MKI kada je u pitanju transparentnost izgradnje autoputa, tražiti od savjeta da se izjasni o tom pitanju.

„To je jedan od načina da se otkrije da li je bilo korupcije u izgradnji autoputa, bilo da su u pitanju Kinezi ili domaći podizvođači. Verujem da to jeste jedan od prioriteta u radu saveta jer je to jedan od najveći projekat u istoriji Crne Gore u kome je potencijalna korupcija najveća. Nadam se da ćemo imati podršku SAD da se vidi gde je naš novac otišao“, navela je Ćalović Marković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.