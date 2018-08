Cavušoglu: Nadam se pronalaženju rešenja za Idlib sa Lavrovom

ANKARA – Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izrazio je danas nadu da će sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom pronaći rešenje za sirijsku provinciju Idlib, u kojoj su zabeležene pojačane terorističke aktivnosti, javljaju agencije.

Kako prenosi Tas s, Lavrov je istakao da je bilo izveštaja o pojačanim terorističkim aktivnostima u Idlibu, među kojima i o napadima na rusku vojsku.

„Prethodnih dana posmatrali smo pojačane napade, među kojima i napad terorista Al Nusre. Reketiranje sirijskih snaga na dnevnom nivou, lansiranja dronova koji su ciljali rusku bazu u Hmejmimu i druge provokativne akcije“, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Čavušogluom u Ankari.

Dvojica šefova diplomatije sastala su se kako bi razgovarali o koracima za uništavanje preostalih terorističkih grupa u Siriji.

Prema njegovim rečima, izjava visokog komesara UN za izbeglice Felipa Grandija o opasnostima koje nosi njihov povratak u Siriju, predstavlja manjak svesti.

„Bilo je čudno čuti izjavu visokog komesara UN za izbeglice, ako je korektno citiran, da je, prema njegovom mišljenju, povratak izbeglica u Siriju preuranjen trenutno, zato što je tamo još opasno. Ako je on to stvarno izjavio, onda je to samo manjak svesti, ako ne i nešto ozbiljnije“, kazao je Lavrov.

Kako je istakao, ogroman deo teritorije Sirije je oslobođeno od terorista i na njemu nema terorističkih aktivnosti.

(Tanjug)