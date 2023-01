Čavušoglu: Ovo je zlatno doba saradnje Srbije i Turske

ANKARA – Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čaušoglu ocenio je danas da su Srbija i Turska u „zlatnom dobu“ bilateralne saradnje, kao i da je to istakao ne samo u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem već i telefonskom razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je, nakon tet-a-tet razgovora sa Dačićem u Ankari rekao da će Turska nastaviti da radi na unapređenju odnosa i naglasio da je Turska spremna da pomogne Srbiji u vezi s nedavnim poplavama.

On je kazao i da je Turska ostvarila najviše poseta sa Srbijom, u odnosu na druge zemlje i podsetio da su dve zemlje u septembru razgovarale o ojačavanju infrastrukture.

„U mom mandatu sam bio pet puta u Srbiji, učestvovao na mnogim sastancima, srećan sam zbog saradnje i što možemo da razmenimo naša iskustva. Razgovarali smo i o ekonomiji i turizmu, da razvijemo taj obim koji je trenutno 2,5 milijardi dolara, a cilj nam je 5 milijardi dolara. Tome ćemo u narednom periodu da težimo, ali i u drugim oblastima“, rekao je on.

Govoreći o investicijama, Čavušoglu je rekao da su se investicije uvećale sa milion na 400 miliona dolara, kao i da je za to zaslužna vlada, koja pomaže turskim firmama da brzo rešavaju svoje probleme.

„Otvorena je još jedna filijala Halk banke i planiramo da otvorimo još, da ih bude ukupno 40. To će biti velika podrška za naše firme i ekonomiju Srbije. Naša saradnja u bankarskom sektoru je veoma važna. Kada sagledamo sve oblike saradnje, neophodan je četvrti sastanak mešovite trgovinske komisije“, rekao je Čavušoglu.

On je dodao i da Ministarstva odbrane imaju dobru saradnju, kao i da se teži da se i ona još više razvije.

On je dodao i da je u cilju povećanja turizma, povećan broj letova, kao i da će se taj broj značajno povećati kada se uvede putovanje sa ličnom kartom.

„Trenutno imamo direktan let do Ankare i Istanbula,biće dodat i Izmir. Imamo čarter letove prema Alanji, ta linija će biti važna što se tiče razvoja turizma. Povećaćemo broj letova, sada imamo tri diplomatska predstavništva, jer je konzularno otvoreno u Nišu“, rekao je on.

On se zahvalio Dačiću što je u kratkom roku obezbedio dozvole za restauraciju Bajrakli džamije, koja bi trebalo da počne u februaru.

Pozdravio je i ideju bratimljenja gradova dve zemlje i dodao da je sa Dačićem razgovarao o Sandžaku.

„Turska ima drugačiji odnos prema njemu i pridajemo važnost razvoju. Hvala Vučiću za razvoj ove regije. Plus imate dva ministra bošnjačke nacionalnosti što pokazuje sveobuhvatnu politiku Vučića. Jedna turska firma je radila put kod Tutina, hvala na tom projektu, jer izgradnja puta ide dobro i treba da podržimo BiH da radi istom brzinom na tom putu“, rekao je Čavušoglu.

On je naglasio i da dve zemlje imaju zajedničko pitanje iseljenika i da ministarstva unutrašnjih oslova sarađuju, jer su, mir i stabilnost veoma važni.

„Trenutno se osniva vlada u Bosni i treba nam vlada koja će na tome raditi. Potrebna je trilateralna saradnja Srbije, Turske i BiH, očekujemo nastavak radova i da poboljšamo saradnju“, rekao je on.

Kao jednu od tema sastanka istakao je evrointegracije Srbije i naglasio da Turska želi da se to reši na najadekvatniji način.

(Tanjug)

