Češka ne vidi razlog da povuče priznanje Kosova

Povodom peticije češkog opozicionog socijaldemokratskog poslanika Jaroslava Foldine sa zahtevom da Češka povuče priznanje nezavisnosti Kosova, češko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da za takav korak u diplomatiji, kada je u pitanju Kosovo, nema razloga.

Foldina je najavio peticiju krajem prošlog meseca kada je u češki parlament na ratifikaciju stigao Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Češke i Kosova.

„Povlačenje priznanja države u medjunarodnom pravu je sasvim vanserijski i izuzetan korak. U slučaju Kosova za to nema razloga. Takodje, Medjunarodni sud je doneo presudu prema kojoj je Deklaracija o nezavisnosti Kosova bila u skladu sa medjunarodnim pravom“, saopštilo je češko MSP.

Češko ministarstvo upozorilo je da bi Češku takav korak koštao kredibiliteta u očima medjunarodne zajednice.

„Stvorila bi se pravna nesigurnost, na primer, da li važi i da li može da se sprovodi Sporazum izmedju Češke i Republike Kosovo o vraćanju lica sa nelegalnim boravkom, što je naš nedvosmisleni interes“, saopštilo je krajem januara MSP češkoj novinskoj agenciji ČTK.

Potpisivanje peticije počeće u više čeških gradova na desetu godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova, 17. januara.

U Pragu će se to dogoditi danas, na demonstracijama pod nazivom Oteto Kosovo, na Vaclavskom trgu, koje organizuje udruženje Prijatelji Srba na Kosovu.

Peticiju je kao prvi potpisao bivši ministar spoljnih poslova Češke Jan Kavan u vladi tadašnjeg premijera, a sada predsednika Češke, Miloša Zemana, koja je dala saglasnost za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, a kasnije odobrila i proširenje spiska ciljeva sa striktno vojnih.

Foldina je češkoj redakciji ruskog Sputnjika sinoć kazao da predsednika Zemana nije zvao na protest na Vaclavski trg, ali da bi želeo da Zeman, a takodje i njegov prethodnik na čelu Češke Vaclav Klaus, potpiše peticiju.

„Mi spremamo razne korake, imamo peticiju kojom želimo da pozovemo javnost da se izjasni. Mislim da će to u najmanju ruku otvoriti to pitanje, da to nije svršena činjenica. Kada pogledamo šta se dešava po Evropi, pogledamo Barselonu, Korziku i druge, taj problem postoji. A ta Evropa, ili će se postaviti prema svima isto, ili će izneveriti ideale ljudi“, kazao je Foldina.

Miloš Zeman je kao premijer češke manjinske socijaldemokratske vlade odobrio u martu 1999. godine, samo 12 dana nakon ulaska Češke u NATO, bombardovanje Jugoslavije i dao saglasnost za preletanje aviona NATO preko Češke.

On je još tada upozorio da podržava bombarduje samo zbog humanitarne katastrofe kosovskih Albanaca, a da bi bilo apsurdno kada bi ono vodilo ka otcepljenju Kosova od Srbije.

Predsednik Češke je odlučni protivnik samostalnosti Kosova, koje vidi kao državu u rukama narko mafije.

On odbija da imenuje ambasadora u Prištini, zbog čega su diplomatski odnosi na nivou otpravnika poslova, a priznanje samostalnosti, što je Češka učinila maja 2008. godine ocenio je kao otvaranje Pandorine kutije i početak opasnog procesa prekrajanja granica na celom svetu.

Predsednik Zeman često upozorava na dvostruke aršine medjunarodne zajednice, koja ne priznaje otcepljenje Krima od Ukrajine i kasniju rusku aneksiju a priznaje otcepljenje i osamostaljenje Kosova.

