Češki premijer pozvao predsednika da se distancira od Rusije i Kine

Češki premijer Andrej Babiš pozvao je danas predsednika Miloša Zemana da se jasno distancira od Rusije i Kine i izjasni da ne želi da orijentiše Češku na istok već da putuje u Moskvu i Peking samo da podržava češka preduzeća.

„Zemanu bi u drugom krugu pomoglo kada bi jasno deklarisao da ne želi da usmeri našu zemlju ka istoku, što mu mnogi zameraju, da ne želi da je orijentiše na Rusiju i Kinu i da to radi samo da pomogne našim preduzećima“, kazao je Babiš.

Zeman je u prvom krugu predsedničkih izbora u petak i subotu osvojio svega 38,58 odsto glasova, iako je bilo nekih očekivanja da bi mogao da pobedi već u prvom krugu.

Babiš je kritikovao one komentare u stranim medijima koji su povezivali izborni uspeh Zemana sa okretanjem ledja Češke Evropskoj uniji i priklanjanju Rusiji i posebno naglasio da je spoljna politika u nadležnosti vlade, a ne šefa države.

„Spoljna politika je u nadležnosti vlade. Dok sam ja premijer proevropski je orijentisana i deklarisao sam to jasno“, rekao je Babiš i na prvo mesto stavio članstvo Češke u EU i NATO.

Babiš je ocenio da češke vlade do sada nisu bile aktivne u EU, a da je on spreman da se aktivno u debatama sa evropskim partnerima zalaže za nacionalne interese Češke, kao prvo već sada do proleća da predloži u EU predstave Češke o zajedničkom evropskom budžetu za naredni period.

Zemana je Babiš pozvao da pred drugi krug nastavi sa pomirljivim obraćanjima kao što je bio praznični božićni govor.

„Trebalo bi da spaja naše društvo. Tolika mržnja nije dobra. Dobro bi bilo da se društvo ujedini. Ja ne želim da uživam u kontroverzama. Nastojaću da me prihvate i oni koji me ne podnose. I predsednik Zeman bi trebalo da učini isto“, rekao je Babiš.

Novi češki premijer posavetovao je Zemanu da se distancira od nekih svojih najbližih saradnika jer su za njega loša reklama i kvare mu ugled.

Premda Babiš nije pomenuo konkretne saradnike najviše ogorčenja kod Čeha izaziva Zemanov kancelar Vratislav Minarž, kome službe odbijaju da odobre da dolazi u dodir sa poverljivim dokumentima a nejasni su i izvori njegovog bogatstva, zatim portparol Jirži Ovčaček o kome su režirane i dve unapred rasprodate satirične predstave i neformalni savetnik Marek Nejedli koji je povezan sa ruskim Lukoilom.

Premijer Babiš nagovestio je da bi kao premijer našao zajednički jezik i sa Zemanovnim protivkandidatom u drugom krugu, bivšim predsednikom Akademije nauka Češke Jiržijem Drahošom koji je u prvom krugu u petak i subotu osvojio 26,5 odsto glasova a porasle su mu šanse za tesnu pobedu nad Zemanom u drugom krugu.

(Beta)