CG: Novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne

PODGORICA – Crnogorski parlament usvojio je danas izmene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti kojim su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne Crne Gore.

Za usvajanje Zakona glasala su 43 poslanika, a uzdržanih i protiv nije bilo, prenela je RTCG.

Predviđene su novčane kazne od 1.000 do 20.000 evra za pravno lice koje upotrebi grb i zastavu u umetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Tolika kazna, kako se navodi, predviđena je ako se na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmeni, upotrebe kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili ako se zastava postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirka ili zavesa.

Zakonskim izmenama predviđene su i kazne ukoliko se u tekstu ili melodiji himne izvrši bilo kakva njena izmena ili se izvede na način i u prilikama koji vređaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Kazne za odgovorna lica su od 300 do 2.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra.

Zakonom se uvodi obaveza da se zastava stalno vijori na zgradama organa lokalnih samouprava i javnih ustanova, čiji je osnivač država.

Poslanici nisu usvojili amandman poslanika Liberalne partije Andrije Popovića kojim je predloženo da političke partije, koje deluju u državnom i lokalnom parlamentu, na svojim stranačkim prostorijama ističu državnu zastavu.

(Tanjug)