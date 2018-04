Član britanskog parlamenta: Sa Rusijom pregovarati, a ne ratovati

U nedelju je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio ruski nacrt rezolucije koji je predviđao osudu raketnog udara na Siriju koji su izvele SAD, Britanija i Francuska. Sputnjik je na ovu temu razgovarao sa Dejvidom Koburnom, britanskim parlamentarcem i članom Stranke za nezavisnost Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako ocenjujete nacrt rezolucije o Siriji koji je predložila Rusija?

— Mi smo kategorički protiv bilo kakvog vida rata, potrebno je razumno prići ovom pitanju i učiniti sve da Rusija i sve ostale strane u konfliktu ipak među sobom komuniciraju. Ne možemo dozvoliti da se nadalje vodi informacioni rat, već da konačno ustanovimo šta se to zaista dešava u Siriji.

Apsolutno ne stoji teza da je Asad imao bilo kakve interese da upotrebi hemijsko oružje, jer on pobeđuje u ovom ratu u svim aspektima. Taj napad je pre mogao da izvrši DAEŠ. Sa druge strane, ja znam da je Asad čudovište, ali ipak je DAEŠ još gore zlo od njega, za nas na Zapadu, on je izvor svih ozbiljnih problema.

Kako komentarišete ponašanje zapadnih država? Tereza Mej je kritikovana, a Džeremi Korbin i Nikola Sterdžen su se izjasnili da je neophodno prvo dobiti dozvolu UN pre nego što se izvrše udari kakvih smo bili svedoci prethodnog vikenda.

— Nekada nije moguće dobiti dozvolu SB, ali u ovim okolnostima… Ne mislim da bi britanski parlament u ovakvim okolnostima podržao ovakvu akciju. Ponavljam, ja jesam za to da se u Parlamentu ovakve akcije prvo razmotre, ali nekada jednostavno nema vremena ili prilike. Mora se razumeti da to nije uvek jednostavno. Sve je bilo urađeno na brzinu i ispostavilo se da je to bila prilično opasna akcija.

Mislim da je trebalo sve prethodno dobro ispitati, mnoge okolnosti utvrditi. Ako je Asad to zaista učinio, to je jako čudno, vrlo je moguće da je napad hemijskim oružjem izvršila neka druga strana.

Ukratko, mislim da bi sa Rusima trebalo pregovarati. Puškaranje i zveckanje oružjem je, po mom mišljenju, veoma glupo.

Da li mislite da je Tereza Mej zajedno sa Emanuelom Makronom ovu odluku odnela pod pritiskom Vašingtona?

— Mislim da je to moguće i isto tako mislim da bi oni trebalo da budu pažljiviji u svojim odlukama, a sve zavisi od toga koliko jako na njih vrši pritisak Amerika. Isto tako, mislim da sve to nije pametno, jer pogledajte kuda su akcije, na čelu sa Amerikom, odvele u Iraku. Ne bih želeo da nas gurnu u još jedan rat, da prethodno uništimo još jednu državu, a da potom skupljamo njene delove. Ponavljam, sa Rusima bi trebalo razgovarati, a ne boriti se protiv njih.

(Sputnjik)