Crna Gora na dnevnom redu sastanka ministara spoljnih poslova EU

BRISEL – Ministri spoljnih poslova zemalja EU danas će u Briselu razgovarati o situaciji u Crnoj Gori.

Tanja Fajon, ministarka spoljnih poslova Slovenije, izjavila je da će izvestiti ostale ministre o njenoj poseti Podgorici gde je boravila zajedno za austrijskim ministrom Šalenbergom.

Ona kaže da se očekuje da Ustavni sud postane funkcionalan tokom februara, a ako to ne bude slučaj, postoji velika opasnost da Crna Gora ozbiljno odstupi od svojeg evropskog puta zbog duboke političke krize.

„Bez Ustavnog suda teško je zamisliti pravične predsedničke i parlamentarne izbore i zato je ovaj pokušaj sada zaista ključan za napredak Crne Gore“, izjavila je Fajon.

Gordan Grlić Radman, šef diplomatije Hrvatske, dolazeći na sastanak rekao je da je nedavno posetio Crnu Goru i da će izvestiti ministre.

„Pozivam da se ozbiljno shvati evropska poruka koja se tiče funkcionalnosti Ustavnog suda i kontroverznog zakona o predsedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora koja je jasno orijentisana evropskim vriednostima i nadamo se da će Crna Gora prevazići ovu političku krizu i nastaviti evropski put“, kaže Radman.

Evropski zvaničnik je 20. januara izjavio da „izgleda da se situacija u Crnoj Gori poboljšava, da postoji dijalog i mogućnost da se imenuju dvoje sudija, što je uslov za slobodne i fer izbore“.

On je dodao da se radi o kompleksnoj ustavnoj promeni ali, s obzirom na to što situacija ide na bolje u zemlji, on smatra da će se to videti i osetiti za vreme ministarske diskusije ovog ponedeljka u Briselu.

Savet ministara za spoljne poslove neći doneti zaključke ili odluku.

