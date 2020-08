Cvijanović: Od saradnje Srpske i Srbije koristi imaju građani

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila je danas da nema potrebe za negativnim komentarima na sastanak u Beogradu, jer od saradnje RS i Srbije koristi imaju građani, i još jednom ponovila da se Beograd ne meša u unutrašnja pitanja BiH.

Cvijanovićeva je u intervjuu za RTRS ocenila i da je mnogo pitanja u BiH koja ne doprinose normalizaciji političkih odnosa.

Ističe da je to vidljivo i po reakcijama bošnjačkih političkih predstavnika, ali i opozicije u Republici Srpskoj nakon sastanka u Beogradu sa najvišim zvaničnicima Srbije.

Naglašava da je ovo period najbolje saradnje Srbije i Republike Srpske, što govore i realizovani projekti.

“Oni znaju da nema skrivene namere, ali produkuju tu priču da bi držali alarm za strance koji onda umesto njih, ili za njihov račun, kako su oni to naučili, treba da odrade neki politički posao. Bilo da je reč da treba nekog sankcionisati, da nekoga sklonite, ili ponovo nešto na štetu Republike Srpske, jer su to stalno radili. E, to više neće tako moći,” naglasila je predsednica RS.

(Tanjug)

