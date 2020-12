Cvijanović: RS ne treba ni stari ni novi visoki predstavni

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanovic izjavila je sinoć da je, što se tiče visokih predstavnika, stav Republike Srpske jasan – nama ne treba ni ovaj stari, ni neki novi visoki predstavnik.

Na pitanje Srne da prokomentariše najavu da sadašnji visoki predstavnik Valentin Incko odlazi iz BiH, a da bi njegov naslednik mogao da bude Kristijan Šmit iz Nemacke, Cvijanović je rekla da RS treba iskreno partnerstvo sa Evropskom unijom koje neće biti opterećeno prisustvom visokog predstavnika koji pristrasno promoviše politički koncept jednog naroda, a otvoreno potkopava interese druga dva konstitutivna naroda.

„Neki će reći da je visoki predstavnik dejtonska kategorija. To je tačno, ali je tačno i to da su visoki predstavnici uzurpirali sebi brojna ovlašćenja koja im nije dao Dejtonski sporazum. Tačno je i to da su visoki predstavnici, umesto da rade u skladu sa svojim mandatom i doprinose izgradnji boljih unutrašnjih odnosa u BiH, uporno rušili bilo kakav dogovor izmedu njenih konstitutivnih naroda, svrstavajuci se na stranu jednih, a radeci protiv drugih“, istakla je Cvijanović.

Predsednica Rs je navela da se to sve radilo pod plaštom pravljenja neke, kako je rekla, kobajagi funkcionalne države, a ona je sve gora upravo zahvaljujuci visokim predstavnicima.

U suštini, namera je da se uruši koncept entiteta, prvenstveno ustavna snaga Republike Srpske u kojoj je dominantan srpski narod, ali i da se dodatno uruši pozicija hrvatskog naroda i spreči da raspolaže političkim pravima kolektiviteta, naglasila je Cvijanović.

Ako Evropska unija zagovara stav da je u BiH neophodan visoki predstavnik, rekla je predsednica Srpske, onda je to jasan pokazatelj da ni oni sami ne veruju u evropsku perspektivu BiH.

Mi u Republici Srpskoj smatramo da treba jacati vezu sa Evropskom unijom i ne znam zašto je nenormalno ocekivati da se upravo kroz jedan izbalansiran i realan odnos dekontaminira atmosfera koja je u BiH i napravljena i zadržana upravo time što su visoki predstavnici đelovali izvan mandata koji im je dao Dejtonski sporazum, kazala je Cvijanović.

Oni su bili oruđe za njegovu izmenu, a da su poštovali sopstveni mandat, mi bismo danas jedni s drugima u BiH sedili, razgovarali i dogovarali rešenja koja su dobra za sve. Pošto nisu, oni su deo nereda i nepoverenja u kojem u BiH živimo, konstatovala je predsednica RS.

Ona je podsetila da stav Republike Srpske u vezi sa visokim predstavnikom nije usamljen, jer se može čuti i u Srbiji, Hrvatskoj i još nekim zemljama EU, kao i u Rusiji.

„Nije tu reč o potkopavanju neke dejtonske kategorije, uostalom, akcije visokih predstavnika su ionako često bile vandejtonske, već o potrebi da se onemogući praksa koja je nenormalna za bilo koju iole normalnu zemlju, a pogotovo ako se još tvrdi da se ona kreće ka Evropskoj uniji. To je funkcija koja treba da uvene, a odnos Evropske unije i BiH da bude revitalizovan i da mu se vrati povjerenje“, zakljucila je Cvijanović.

(Tanjug)

