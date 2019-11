Cvijanović: RS šalje u Sarajevo ljude čiji je cilj napredak

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će cilj ljudi koji će u ime RS biti u Savetu ministara BiH biti ekonomski napredak i da neće biti opstrukcija koje su viđene u prethodnom mandatu.

“ Njihov način rada je ubrzavanje stvari, oni će biti servis građana i neće opstruisati ono što je važno za Republiku Srpsku. Dakle, tamo više neće biti ljudi koji će glasati protiv podele dobiti Elektroprenosa BiH koji je zajedničko preduzeće dva entiteta“, rekla je Cvijanovićeva sinoć za ATV.

Ona je istakla da su mnoge stvari na nivou BiH bile blokirane zbog političkih igara.

„Ogroman novac je trebalo da dođe do građana oba entiteta a nije, zato što je neko igrao političke igre. Sve ove godine smo se mučili da dođemo do novca koji nam pripada, jer ljudi koji su bili u Savetu ministara nisu želeli da urade ono što je do njih, tvrdeći da su protiv zaduženja Srpske. Onda ti isti ljudi traže da radi parlament BiH bez obzira što nema novog Saveta ministara da bi se to navodno deblokiralo. Mnogo je takvih primera“, dodala je Cvijanovićeva.

Prema njenim rečima, neopravdano dugo su blokirani važni infrastrukturni projekti, jer u Sarajevu nisu želeli da ratifikuju sporazume ili uplate novac kao što je slučaj sa mostom Bratoljub na Drini.

„To utiče na ekonomsku sliku. Ako nisu ratifikovani sporazumi za projekte koji su ugovoreni sa međunarodnim finansijskim institucijama to znači da je blokirano mnogo novca. Mi očekujemo da nema više stvari koje će biti stavljane u fioku, a koje treba da doprinesu boljem životu građana“, rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim rečima, postoji prilika da stvari na nivou BiH budu postavljene na ispravan način i operativni domen rada ne treba opterećivati krupnim političkim stvarima.

“ Svi moraju poštovati Ustav, znati šta su čije nadležnosti i da koordinišemo stvari koje su dobre za naše građane. Očekujem da se nećemo baviti pitanjima o kojima znamo da nemamo saglasnosti, jer niko nikome ovde nešto ne može nametnuti. Valjda postoji minimum stvari o kojima možemo da se usaglasimo i ako to nije novi auto-put, most, hidrocentrala, što smo onda ovde zajedno“, navela je Cvijanovićeva.

(Tanjug)