Da li je konačno otkriven identitet serijskog ubice za kojim se traga duže od pola veka

Nezavisni kriminalni istražitelji tvrde da su identifikovali serijskog ubicu po imenu Zodijak za kojim se traga više od 50 godina. Zvanični organi, međutim, smatraju da nema dovoljno dokaza za njihovu tvrdnju.

An independent team of forensic investigators claim they have identified the Zodiac Killer as Gary Francis Poste, a man who died three years ago whose darkroom contained forensic evidence and photos connecting him to the murders. pic.twitter.com/pHThwXprXN

Kriminalni američki istražitelji, poznati pod imenom Case Breakers, koji se bave nerešenim slučajevima iz prošlosti, kažu da su najverovatnije identifikovali serijskog ubicu po imenu Zodijak, za kojim se traga više od 50 godina.

Prema istražiteljima, reč je o veteranu američkih vazdušnih snaga Geriju Frensisu Postu, koji je umro pre tri godine.

Međutim, policija i Federalni istražni biro (FBI) nisu podržali verziju istražitelja, navodeći da je slučaj i dalje otvoren.

Od 1968. do 1969. godine, Zodijak je počinio pet ubistava i dva pokušaja ubistva u državi Kaliforniji. Potom je lokalnoj štampi poslao poruke upućene policiji, koje su osim podrugljivih tekstova sadržavale i šifre.

Zodijak je napisao da je njegovo ime šifrovano u jednom od kodova. Takođe je nagovestio da posebnu pažnju treba posvetiti šifri od 340 znakova.

Tek krajem 2020. godine grupa tumača uspela je da dešifruje kod, ali nije pronađeno ništa konkretno što bi moglo da pomogne identifikaciji ubice.

Istražitelji iz grupe Case Breaker veruju da neki anagrami ukazuju na Gerija Frensisa Posta.

Osim toga, grupa kaže da njegova fotografija umnogome liči na foto-robota Zodijaka, napravljenog 1960-tih.

Posebno se podudara izraziti ožiljak na čelu.

Case Breaker je dobrovoljna grupa koja pomaže u istrazi nerešenih krivičnih slučajeva. Uključuje više od 40 penzionisanih istražitelja i obaveštajnih službenika, kao i novinara.

U ovom slučaju, zvanična istraga se ne slaže sa nalazima nezavisnih istražitelja. Prema saveznoj policiji, nema dovoljno dokaza da se Geri Post smatra Zodijakom.

U svakom slučaju, on neće moći da bude izveden na sud budući da je umro 2018. godine.

🤯 – The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.

Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h

— LADbible (@ladbible) October 6, 2021