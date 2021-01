Da li je upad u Kongres isto što i srpski 5. oktobar

Iako upad pristalica Donalda Trampa u zgradu Kongresa podseća na 5. oktobar 2000. u Srbiji, ove dve priče ne mogu da se porede. Ipak, američki politički sistem sigurno je uzdrman, a od toga u kom pravcu će se stvari dalje razvijati zavisiće i spoljnopolitčki ugled Amerike.

Ovo je viđenje Jovana Kovačića, člana Izvršnog komiteta Trilateralne komisije, povodom dešavanja u Vašingtonu gde su nezadovoljne pristalice Trampa upale u zgradu na Kapitol hilu. Prema rečima Kovačića, iako scene koje su viđene u Vašingtonu podsećaju na 5.oktobar 2000. u Srbiji, razlika je velika jer je Peti oktobar doveo do smene vlasti.

Polsedice će se tek videti

„Ovo u Vašingtonu je bilo nasilje ništa veće nego što se dešavalo u Portlandu. Međutim, s druge strane simbol je tu neuporediv. Portland je bogu iza leđa, a ovo je sedište američkog demokratskog sistema. Tako da to nezadovoljstvo koje se ispoljilo od jednog broja ljudi će sigurno imati drugačije reperkusije. Kako će mudre glave dalje da hendluju ovu priču, videćemo. Činjenica stoji, da ma koliko onih 70 miliona koji su glasali za Trampa jeste ogorčeno zbog ongoa što je za njih izborna krađa, Tramp nije uspeo to da dokaže – da li mu nisu dozvolili ili nije imao argumente – to će istorija rešiti,“ kaže Kovačić.

Ako se stvari ne smire…

On dodaje da je ovo je samo dalo municije i materijala demokratama da još oštrijej kritikuju republikance.

​„Demokrate će prema republikancima sada da pokažu još veći revolt i bes, iako Bajden nije optuživao republikace, niti ljude koji su glasali za Trampa, a od njega je tražio da sprovede svoje ustavne obaveze što je savim ok. Međutim, bilo je i onih iz krugova demokrata koji su u Kongresu bili više nego iritantni za onaj drugi deo američke javnosti. Tu je ključ. Jer ako se tu stvari ne smire i dozvoli da to nezadovoljstvo tinja onda bi mogao da nastane veliki problem za američko društvo,“ upozorava naš sagovornik.

Po njegovoj oceni, sve što se dešavalo u Vašingtonu je još jedan pokazatelj da nešto debelo ne štima u SAD, posebno ako mesecima imate slučaj da u Sijetlu ili Portlandu, kako kaže, jedna bratija drži sve pod kontrolom što nije ništa drugo nego pobuna.

Nije isto kad se „drma“ velika sila

„Kada se nama to desi to ima političke i ekonomske posledice na određenom nivou ali kada se ovako nešto desi u jednoj Americi, ili ako bi se desilo u Rusiji ili Kini, to onda ima posledice po ceo svet. Zato je odgovornost velikih sila da imaju stabilne političke sisteme zbog sopstvenog uticaja na osatatak sveta,“ napominje Kovačić.

Upad u Kongres jeste nešto čime je poljuljan američki sistem, zaključuje naš sagovornik podsećajući da su mnogi i u Vašingtonu postavili pitanje – „kako ćemo mi da pričamo drugima o demokratiji, kada naša pokazuje da ima problem“.

(Sputnjik)

