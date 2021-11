Dacic: Imati racionalan odnos u ocenjivanu stanja demokratije

MADRID – Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je uveren da je Srbija očuvala demokratiju i tokom svih iskušenja koje je donela pandemija i da su upravo institucije, njihov legitimitet i transparentnost u donošenju odluka, najveća brana svim uticajima za koje se kaže da krnje snagu demokratija.

Na generalnoj debati o stanju demokratije u svetu, u okviru 143. Interparlamentrne unije, koja se održava u Madridu, Dačić je rekao da je potreban racionalan odnos kada se ocenjuje stanje demokratije. Prema njegovim rečima, ne može se govoriti o demokratiji u “laboratorijskim uslovima”, kao teorijskom konceptu koji nema dodira sa stvarnim životom.

Navodeći da je sve više izveštaja koji prenose zabrinutost zbog stanja u demokratiji i obično govore o opštem padu poštovanja demokratskih vrednosti, te da je u porastu kršenje ljudskih prava i porast populističkih tendencija, Dačić je kazao da je potrebno detaljnije razmotriti prirodu svih faktora za koje se danas obično kaže da ugrožavaju demokratiju.

On je naveo da su pojedini političari i evropske institucije kritikovale Srbiju kada je već u martu 2020.godine preduzela vanredne mere za zaštitu javnog zdravlja, između ostalog, i ograničavala kretanje u pojedinim periodima, ali je ukazao da su posle to činile i druge evropske države.

“Iz nedelje u nedelju, jedna za drugom evropska vlada uvodila je iste takve mere na svojoj teritoriji, jer je bilo više nego jasno da se samo na taj način može zaštititi veća vrednost, a to je ljudski život”, rekao je Dačić.

On je na tom primeru, kako je rekao, pokazao da je potreban racionalan odnos kada se ocenjuje stanje demokratije i još veća potreba da se parametri stave u životni kontekst.

“Ja sam uveren da smo u Srbiji očuvali demokratiju i njene institucije i tokom svih iskušenja koje je velika kriza sa pandemijom donela i u našu zemlju. Sve odluke koje smo donosili i koje i danas donosimo, striktno su u skladu sa Ustavom i sa našim međunarodnim obavezama”, istakao je predsednik Skupštine Srbije.

Prema njegovim rečima, rizici koji sa sobom nose krizni periodi mogu i moraju biti izbegnuti samo još većim učešćem javnosti u diskusiji o važnim odlukama i punom uključivanju svih zainteresovanih strana u ovaj proces.

“Ovo je jedini način i da povratimo poverenje građana u institucije u najširem smislu, ne samo u parlamente, zato što od pune otvorenosti ne postoji bolji odgovor na sve sumnje i dileme kojima je izložen naš demokratski poredak”, rekao je Dačić.

Uveren je, kaže, da je jedan od odgovora na današnje dileme upravo stalno dokazivanje snage demokratskih institucija i njihovog legitimiteta.

“Možda postoje alternative, možda su to diskusije na društvenim mrežama, ili apolitički i anti-politički pokreti koji se pojavljuju širom sveta. Ali to nisu alternative koje osnažuju demokratiju, one su čak njena suprotnost i ne predstavljaju dobar put za budućnost”, ocenio je Dačić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.