Dalmacija: Za 20 godina broj Srba se smanjio za 80 odsto

ZAGREB – Broj Srba u Dalmatinskom zaleđu za 20 godina smanjio se za 60.218, odnosno 82,1 odsto, pokazalo je istraživanje u sklopu projekta „Raspored naseljenosti i kretanje srpskog stanovništva u Hrvatskoj (1880 – 2011)“.

To je utvrđeno na osnovu poređenja popisa iz 1991. i 2011. godine u tom delu Hrvatske, u kome su do 1991. godine Hrvati činili 61 do 64 odsto stanovništva, a Srbi 31. do 35, prenosi informativni portal Srba u Hrvatskoj „P-portal“.

Kako se navodi, demografski trendovi kretanja ukupnog stanovništva Hrvatske, posebno srpskog stanovništva, poražavajući su kada se analiziraju na nivou regija koje su tradicionalno u značajnom broju naseljavali Srbi – Benkovac, Obrovac, Knin, Drniš, Sinj i Imotski.

Već na popisu, obavljenom 2001. godine vidi se da se broj broj Srba smanjio za 63.024, odnosno 85,93 odsto, a 2011. godine za 60.218, odnosno za 82,1 odsto, u odnosu na 1991. godinu, a razlog za to je, navodi se u analizi, ratno stanje tokom 90-ih godina prošlog veka.

„Uzroke ovakvog drastičnog pada broja stanovnika srpske narodnosne pripadnosti treba tražiti, osim u egzodusu kao posledici rata, u selektivnom povratku srpskog stanovništva (vraća se uglavnom biološki i radno nereproduktivno stanovništvo), nacionalističkim posleratnim ekscesima i zastrašivanjima kao i državnim onemogućavanjem povratka (diskriminirajući zakoni, njihovo sprovođenje, i sl.), navodi se u analizi.

Istraživanje je sprovelo Veće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, a uradili su ga profesori Vladimir Cvjetićanin i Nikola Lunić sa saradnicima.

(Tanjug)