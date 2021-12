Danska: Ugostitelji da rade do ponoci, koncerti za 50 ljudi

KOPENHAGEN – Danska vlada naredila je kafićima, restoranima i noćnim klubovima da od sutra moraju da se zatvore do ponoći, dok đaci do 10. razreda moraju da pohađaju školu onlajn, do nekoliko dana pred Božić.

Premijer Mete Frederiksen je preporučio u sredu da ljudi rade od kuće, zabranio je koncerte na kojima ima više od 50 fanova i naredio nošenje maske u restoranima brze hrane, ukoliko ne sede, preneo je AP.

Mere će početi da važe od sutra i trajaće četiri nedelje, dok virtuelno učenje počinje u sredu 15. decembra, a Božićni raspust počinje 20. decembra.

Frederiksen je, govoreći o omikron soju, izjavio da se očekuje da će više ljudi biti inficirano i potencijalno će biti više hospitalizacija.

„Stoga, novi soj takođe nosi sa sobom značajan rizik da dođe do prenapregnutosti zdravstvenog sistema. Zato, sada moramo da delujemo“, kazao je premijer Danske.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.