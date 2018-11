Dejtonski sporazum doneo mir, štiti srpski narod u BiH i RS

BANJALUKA – Aktuelni i bivši predstavnici vlasti u Reublici Srpskoj izjavili su danas, povodom 23 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da je reč o dokumentu koji je doneo mir, koji štiti srpski narod u BiH i Republiku Srpsku.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je povodom 23 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da Srpska danas „slavi mir“ i dan kada je potpisan Sporazum koji grantuje ravnopravnost i opstanak Republike Srpske.

“ Aneksom 4. Dejtonskog sporazuma, koji garantuje ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda, do danas se štite prava svih naroda i građana ove zemlje i garancija su njenog opstanka i daljeg razvoja“, rekao je Čubrilović.

On je naglasio da je Dejtonski sporazum pored toga što je donio mir do danas čvrst temelj koji štiti srpski narod u BiH i Republiku Srpsku.

„Upravo zbog toga, Republika Srpska mnogo puta do sada potvrdila je svoju posvećenost sprovođenju, poštovanju i očuvanju dejtonskih rješenja. Za nas je Dejtonski sporazum trajna, pravna i politička kategorija“, rekao je Čubrilović.

Sporazum je potvrdio kontinuitet i međunarodno-pravni subjektivitet Republike Srpske, rekao je Čubrilović i istakao da Republika Srpska neće dozvoliti nikakvu nadogradnju Dejtona, niti bilo kakvu ustavnu reformu u BiH, jer čvrsto stoji iza toga da je Dejtonski sporazum dovoljan okvir za ravnopravnost i razvoj svih naroda i građana Republike Srpske i BiH.

Njegov nekadašnji kolega Dragan Kalinić izjavio je Srni da se, što vreme više prolazi, pokazuje da je borba za izvorni Dejtonski sporazum i njegove ključne principe suštinska za srpski narod, njegovu ravnopravnost i opstanak u BiH.

„Republika Srpska će se uspešno razvijati, u to sam siguran, ali će se razvijati u okviru one BiH koja je determinisana izvornim Dejtonskim mirovnim sporazumom“, rekao je Kalinić.

Podsetio je da pre 23 godine, kada je donesen Dejtonski sporazum, rukovodstvo Republike Srpske nije bilo do kraja zadovoljno, naročito jer su Srbi prvim tekstom sporazuma bili uskraćeni za mnogo šta.

„Nadam se boljim danima za Republiku Srpsku, da će još više očvrsnuti, da će biti stabilna i da će upravo zahvaljujući iskrenoj, suštinskoj borbi za Srpsku kao ravnopravan entitet u okviru BiH i za srpski narod kao jedan od tri konstitutivna naroda dati rezultate i da ćemo u budućnosti ići samo napred i nikako drugačije“, rekao je Kalinić u Istočnom Sarajevu.

Prvi predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik ocenio je da Srpska ne može biti zadovoljna onim što je ostalo od izvornog Dejtonskog sporazuma i da ga je potrebno vratiti približno ili u potpunosti izvornim principima.

„Po jednima je Dejtonskim sporazumom zaustavljen rat, drugi su mislili da je to trajno rešenje, a postoje i treći koji su mislili da je to privremeno rešenje i da će doći do unitarne BiH, podele ili ukidanja“, rekao je Krajišnik.

Prema njegovim riječima, sve što se dešavalo u prethodne 23 godine od zaključivanja Dejtonskog sporazuma jeste jedna istorija.

„Bilo je traumatičnih poteza jer je bio veliki uticaj nezgrapnih predstavnika međunarodne zajednice koji nisu znali suštinu našeg života“, konstatovao je Krajišnik, koji je bio član delegacije Republike Srpske na pregovorima u Dejtonu.

Istakao da je potrebno napraviti reviziju revidiranog Dejtonskog sporazuma koji danas postoji.

„Ne može ovakav Dejtonski sporazum kakav je sada biti dobra osnova za opstanak BiH, jer je promenjen 100 puta, uvek je neko iz njega uzeo šta mu je odgovaralo, uzeo neku nadležnost i preneo na nivo BiH“, objasnio je Krajišnik.

On je poručio da BiH ne može funkcionisati ako se nekome nešto nameće i ako se svi u BiH ne uvažavaju.

Potpređednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Josip Jerković izjavio je da se dosledno zalaže za primenu izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma, onako kako je napisan, bez interpretacija.

„Mi znamo da su problematika tog dokumenta aneksi četiri i sedam. Svako u BiH to doživljava na svoj način. Istina, Hrvati se još nisu vratili na prostor Republike Srpske, ali ja sa svoje tačke gledišta, mogu reći da sam nezadovoljan donatorima iz sveta koji ne ispunjavaju ono što su i potpisali i prihvatili zajedno u Dejtonu 1995. godine“, rekao je Jerković Srni u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim rečima, međunarodni donatori su usporili pomoć za povratak i obnovu ratom porušenih objekata, a kako ocjenjuje, najviše su stradali Hrvati.

„Zato ću se zalagati za primenu Dejtonskog sporazuma, pre svega za povratak svakoga na svoje, kao i za obnovu porušene imovine ili pravičnu nadoknadu štete svima bez izuzetka“, rekao je Jerković.

On je poručio da će se tokom ovog mandata, kao i u prethodnom, zalagati za sav narod koji je od njega tražio pomoć i koju je mogao da pruži u skladu sa zakonom“.

