Direktor internata u Indoneziji osudjen na smrtnu kaznu zbog silovanja 13 učenica

Indonežanski visoki sud osudio je danas direktora internata islamske škole na smrtnu kaznu zbog silovanja najmanje 13 učenica tokom pet godina, od kojih su neke ostale u drugom stanju.

Heri Viravan je ranije bio osudjen na doživotnu kaznu zatvora na šta su se tužioci žalili i tražili su smrtnu kaznu na koju se sud odlučio današnjom presudom.

Direktor škole za devojčice u ​​gradu Bandung na Zapadnoj Javi priznao je krivicu i tokom sudjenja se izvinio svojim žrtvama i njihovim porodicama.

On je optužen da je u periodu od 2016. do 2021. godine u školi, hotelskim sobama ili iznajmljenim stanovima, silovao najmanje 13 učenica starosti od 11 do 14 godina.

Navodno, neke djevojčice su ostale trudne i rodjeno je najmanje devet beba.

Policija je saopštila da su žrtve bile previše uplašene da bi bilo kome ispričale šta se dogodilo.

„Ono što je uradio izazvalo je traumu i patnju žrtvama i njihovim roditeljima“ , navodi se u odluci suda kojom je naloženo i da se prestupniku zapleni sva imovina.

Niži sud je naložio indonežanskom Ministarstvu za zaštitu dece da isplati 23.200 dolara kompenzacije devojčicama za medicinski i psihološki tretman umesto da se Viravanu zapleni imovina. Medjutim, viši sud je ipak odlučio da se imovina zapleni uključujući fondacija koju je posedovao i da se sve proda na aukciji, a novac podeli žrtvama.

Bebe će biti predate Agenciji za zaštitu dece i žena dok devojčice ne budu mentalno spremne da brinu o njima i situacija dozvoli da im se one vrate.

(Beta)

