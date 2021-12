Đuric: Odgovorni za ubistvo Bitici da dobiju zasluzenu kaznu

VAŠINGTON – Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić izjavio je u intervjuu za Glas Amerike da odgovorni za ubistvo braće Bitići moraju da dobiju „zasluženu kaznu“ i istakao da Tužilaštvo za ratne zločine aktivno radi na tom slučaju.

„Ubistvo braće Bitići je stravičan zločin za koji mora da usledi zalužena kazna protiv onih koji su ga počinilli, ali isto tako uveren sam da pravosudni organi treba da daju svoj sud, a da mi političari učinimo sve što možemo ili diplomatski predstavnici, u mom slučaju, sve što možemo da pomognemo u njihovom radu“, rekao je Đurić.

On je ocenio da je jako važno da pravosudni organi imaju valjane dokaze i sva druga sredstva na raspolaganju.

„I koliko sam upoznat, Tužilaštvo za ratne zločine aktivno radi na ovom slučaju. Prikuplja nove dokaze i siguran sam, nemam nikave sumnje da s obzirom na to da aktivno radi u ovom slučaju, da prikuplja dokaze koji treba da dovedu do dovoljnog nivoa dokaza da se protiv konkretnih lica podignu optužnice, da kada to bude bio slučaj neće biti zaštićenih“, poručio je Đurić.

U odlomku intervjua, kako navodi Glas Amerike, Đurić je rekao da se do okončanja istrage, u kontekstu odgovornosti, ne bi usudio da upire prstom u bilo kog pojedinca.

Ceo intervju biće objavljen u subotu.

(Tanjug)

