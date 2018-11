Dodik: Uklanjanje zastave – poruka da tamo nema mesta za Srbe

ISTOČNO SARAJEVO – Srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je „noćno uklanjanje“ zastave RS ispred njegovog kabineta u zgradi Predsedništva nedopustivo i skandalozno i da predstavlja pokušaj (bošnjačkog i hrvatskog člana) Šefika Džaferovića i Željka Komšića da mu pošalju poruku da tamo nema mesta za Srbe.

Zastava je ispred njegove kancelarije u zgradi Predsedništva sinoć uklonjena, na zahtev kabineta Džaferovića, „s obzirom da se radi o zajedničkim prostorijama“, pčrenela je Srna.

Dodik je zastavu RS postavio prilikom ceremonije primanja akreditivnog pisma od novoimenovanog ambasadora Srbije u BiH Aleksandra Đorđevića.

„Taj potez simbolički samo potvrđuje nameru hegemonističkih krugova u Sarajevu da protivno Dejtonu eliminišu Republiku Srpsku, jer histerični noćni juriš na zastavu Republike Srpske upravo to demonstrira“, rekao je Dodik komentarišući uklanjanje zastave, a prenosi Srna.

On je poručio da ga noćni atak na zastavu Republike Srpske neće sprečiti da ona uvek bude istaknuta ispred njegovog kabineta i tamo gde se on nalazi, „kad god je i dokle god je u zgradi Predsedništva BiH, svidelo se to kome ili ne“.

Dodik je naveo i da zastava RS ispred njegovog kabineta i na ceremoniji predaje akreditiva novog ambasadora Srbije u BiH nije bahatost, neodgovornost, ni skrnavljenje, „kako to navode Džaferović i Komšić“.

To je, poručuje, njegova potreba za simboličkim predstavljanjem svog identiteta i identiteta naroda kome pripada i kojeg predstavlja.

„Boja i simbolika zastave RS ne vređa nikoga i predstavlja njen zvanični vizuelni identitet. Kome to može da smeta? Nikom dobrnamernom“, kaže Dodik.

Ističe da tek kada bude uklonjena zastava Federacije BiH, neko ima pravo da njemu nešto kaže.

Zabrinajajuće se, dodaje, da je zastava brutalno uklonjena posle radnog vremena, kad nikog nije bilo u kabinetu.

To samo govori da je zgrada Predsedništva BiH nesigurno mesto za njegovo normalno funkcionisanje, smatra Dodik.

„Za pretpostaviti je da po zgradi, odnosno mom kabinetu, kada nema nikog vršljaju pripadnici raznih obaveštajnih službi koje kontroliše sarajevski politički krug“, naglasio je Dodik.

(Tanjug)