Dodik: Zalažem se za stabilnu BiH i RS koja će biti vidljiva

ISTOČNO SARAJEVO – Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik priredio je svečani prijem za više stotina domaćih i stranih zvanica u Sedištu institucija Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Upravo tu će Dodik i provoditi najveći deo službenog vremena tokom mandata, do 2022. godine.

Dodik je zahvalio zvanicama, istakavši da je danas važan dan koji simbolizuje novi početak za Republiku Srpsku i njen narod i mir na ovim prostorima, prenosi RTRS.

„Dobio sam mandat od srpskog naroda da predstavlja Republiku Srpsku u naredne četiri godine na najbolji mogući način, onako kako znam i kako umem i sa iskustvom koje imam, kako bih odbranio njene vitalne interese“, poručio je Dodik i dodao da se zalaže za mir i sigurnost.

Ponovio je da se zalaže za poštovanje izvornih dejtonskih ovlašćenja i Ustava, te ukidanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH i viskog predstavnika.

„Zalažem se za BiH koja će biti stabilna i gde će Republika Srpska biti vidljiva. Zalažem se da nam se vrate oteta prava. Neću izigravati formu političara koji će govoriti ono što oni hoće, već kako mi želimo. Ponašaću se u skladu sa Ustavom, nećemo prihvatiti nepravdu, jer ako je prihvatimo, ona se onda i nije desila, rekao je Dodik.

On je naglasio da dva entiteta i tri konstitutivna naroda treba da budu okosnica svih odluka i da je koncept „jedan čovek jedan glas“ neprihvatljiv u BiH.

“ Zastupaću Ustav i idem u Predsedništvo kao čovjek izabran u Republici Srpskoj i od svog naroda. I kad to tumačim, ja ne idem nigde, predstavljam Republiku Srpsku i to ću učiniti najbolje što mogu, poručio je srpski član Predsedništva BiH.

On je naglasio da nikome neće nanositi nepravdu, ali da politika u BiH mora biti politika čistog računa.

„Samo ono za šta se zajednički dogovorimo biće moguće. Zalagaću se za pozicioniranje BiH u regionalnoj saradnji, ali moje delovanje nikada neće biti protiv Srbije. To je prirodno i tako će uvek biti. Verujem da je to najispravnije, jer su dobra saradnja BiH i Srbije u interesu svih – rekao je Dodik.

Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je prisustvovala svečanom prijemu, rekla je za RTRS da je danas važan dan i da ubedljiva izborna pobeda Milorada Dodika pokazuje da njegova politika uživa veliku podršku građana.

Ona je poručila da Srpska ima kapacitet i da će njeni zvaničnici nastaviti da rade zajedno u cilju zaštite njenih interesa.

„Verujem u Republiku Srpsku – poručila je predsednica Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da očekuje pomake u predstavljanju interesa Republike Srpske u Sarajevu, što nije bilo moguće sa njenim dosadašnjim predstavnicima u vlasti na nivou BiH, koji su, kako je rekla, vodili uspavanu politiku. Ona je navela da će se to promeniti dolaskom Dodika u Predsedništvo BiH.

Današnjoj inauguraciji novog saziva članova Predsedništva prisustvovali su predsatvnici javnog i političkog života BiH i diplomatskog kora.

(Tanjug)