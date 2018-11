Domaće naoružanje na novim „Erbasovim“ helikopterima za VS

DONAUVORT – Kupovinom nove generacije „Erbasovih“ helikoptera H-145, koji su najsavremeniji na svetu, Vojska Srbije postaće daleko naprednija, verovatno najnaprednija u čitavom regionu a posebno je i to što će biti naoružani srpskim naoružanjem, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Vulin je to rekao tokom obilaska kompanije „AirbusHelicopters“ u Donauvortu u Nemačkoj gde je prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H 145 M za Vojsku Srbije i prvog paketa oprema čija se isporuka očekuje do marta naredne godine.

Poslednji od šest dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019. godine.

Ministar Vulin sastao se i sa pilotima i inženjerima koji se nalaze na obuci u nemačkoj fabrici.

„Ovo je projekat koji je započeo još predsednik Vučić, kao predsednik Vlade i evo sada se privodi kraju. Ovo je za nas ogroman tehnološki napredak. Možemo slobodno da kažemo da ćemo kupovinom ovih helikoptera preskočiti dve generacije. Imamo Gazele koje je proizvodio ‘Erbas’, ali to smo kupovali davnih 70-ih i 80-ih godina, a ovo je sada potpuno nova generacija H-145 ‘Erbasovih’ helikopteri, koji su među najsavremenijim na svetu“, istakao je Vulin.

Vulin je napomenuo da naši piloti treba da prođu kroz odgovarajuće obuke i čim to bude bilo završeno, taj helikopter će u martu mesecu postati deo naoružanje naše vojske.

„Naša vojska će postati daleko naprednija i sa ovim helikopterima će biti verovatno i najnaprednija u čitavom regionu“, istakao je ministar Vulin.

Poredeći dosadašnje helikotere Vojske Srbije, ministar Vulin je istakao da će novi biti daleko bolji, ne samo zbog pristupa u samoj konstrukciji, već i zbog činjenice da će biti naoružani srpskim naoružanjem.

„Trebalo bi da da istaknemo da su ovo helikopteri koji će biti naoružani našim naoružanjem. U početku su naši partneri bili sumnjičavi prema tome da li to možemo da uradimo, pošto se to vrlo retko ili skoro nikada ne radi, da proizvođač helikoptera dopusti kupcu helikoptera da stavlja svoje naoružanje na njega. Kada su se uverili u kvalitet i našeg naoružanja i naših inženjera, koji će to naoružanje implementirati na ove helikoptere, dobili smo dozvolu i to će biti urađeno. Ovo su helikopteri koji će biti naoružani srpskim naoružanjem i srpskom pameću. To je velika stvar“, naglasio je Vulin.

Prema njegovim rečima, naši piloti su odlično savladali svoju obuku i imaju sve pohvale od predstavnika kompanije „Erbas“, koji kažu da nisu videli pilote koji tako brzo uče i koji se tako brzo prilagođavaju.

„Kao što znate, Srbija je vojno neutralna zemlja i ovo je najbolji dokaz zašto je vojna neutralnost baš dobra za nas. Mi biramo šta ćemo uzeti i sa Istoka i sa Zapada. Sve što je dobro za našu vojsku biće deo naoružanja naše vojske. Ovo su zapadni helikopteri, baš kao što kupujemo istočne helikoptere. Vojno neutralna zemlja može da bira i mi ćemo tu privilegiju, koju smo izborili – da možemo da odlučujemo i biramo, ljubomorno i tvrdoglavo čuvati“, naveo je Vulin.

Direktor kompanije „Airbus“ zaduzen za vojni program, Klaus Prcemek, pohvalio je saradnju sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije kako tokom procesa dogovaranja tako i tokom procesa realizovanja ugovora.

Kada je reč o helikopteru H-145M, direktor „Airbusa“ je istakao da se taj model u komercijalnoj upotrebi koristio u svrhe medicinskih evakuacija važdušnim putem, a da je za potrebe Vojske Srbije taj vazduhoplov prilagođen njenim specifičnim potrebama, kao što su zadaci traganja i spasavanja, koji su specifični i za koje je potrebna posebna oprema.

Dodao je da taj vazduhoplov može da bude prilagođen i potrebama drugih zadataka, što će, kako je istakao, Vojska Srbije izabrati u skladu sa svojim potrebama.

U tome se, dodao je, i ogleda i prednost tog modela helikoptera u odnosu na druge, jer uz određeni pakete opreme, on može biti krišćen i u vojne i u komercijalne svrhe u zavisnosti od potreba, a kako je istakao svi korisnici su do sada bili zadovoljni.

Na obuci u Airbusovoj fabrici u Doneuvertu su i srpski piloti i inženjeri.

Jedan od njih je i potpukovnik Ivica Živadinovića, jedan od pilota koji će upravljati helikopterom H-145 M.

„Helikopter H-145 M je za Vojsku Srbije jedan veliki tehnički iskorak. Ima mnogo elektronske opreme i jedan vrlo izuzetan auto pilot koji mu daje mogućnosti koje mi do sada u Vojsci nismo imali. Zahvaljujući njegovom vrlo preciznom auto pilotu on može da dugotrajno i prezizno održava mesto pa je pilot potpuno rasterećen. Pozicija se održava precizno, može da leti u svim meteorološkim uslovim, ima veliki dolet, mogućnost da preveze ukupno 10 putnika. Jedan je od retkih helikoptera u svetu sa kojim možete u sklučaju otkaza jednog motora da potpunio bezbedno nastavite let na samo jednom motoru“, naglasio je potpukovnik Živadinović.

Dodao je da mogućnosti ove letelice prevazilaze mogućnosti pilota, kao i da ima širok spektar upotrebe.

„Jedan sam od retkih ljudi koji je imao sreću da leti na helikopteru koje izašao iz fabrike. Piloti čekaju ceo život da polete na novom helikopteru. Meni je ovo drugi put, imao sam sreću da pre dve godine poletim na Mi-17 koji je stigao iz Rusije“, istakao je potpukovnik Živadinović.

Govoreći o obuci pilota i tehničara on ističe da je obuka izazovana i da se svi trude da je savladaju što bolje.

