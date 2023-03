Donaldson: Britanija mora promeniti zakone ako želi podršku Severne Irske

BELFAST – Lider severnoirske Demokratske unionističke partije (DUP) Džefri Donaldson, izjavio je danas da će britanska vlada morati da uvede novu legislativu kako bi dobila podršku Severne Irske za sporazum Ujedinjenog kraljevstva sa EU o pojednostavljivanju trgovinskih pravila posle Bregzita.

Kako navodi Rojters, DUP je prošle nedelje najavila formiranje grupe koja će sprovesti jednomesečne konsultacije o sporazumu EU i UK, a danas je iz stranke saopšteno da razgovara sa britanskom vladom o tome kako bi njeni zahtevi mogli da se primene u zakonodavstvu.

Ključni test sporazuma, koji je britanski premijer Riši Sunak postigao sa Briselom prošlog meseca, leži u tome da li će uspeti da ubedi DUP da okonča jednogodišnji bojkot vlade Severne Irske, u kojoj vladaju podele zbog prvobitno predviđenih trgovinskih pravila posle Bregzita, navodi agencija.

„Jasno smo vladi stavili do znanja kakav je trenutni okvir, ali on je nedovoljan da se u potpunosti pozabavimo stvarima oko kojih smo zabrinuti. Ono što mi stalno radimo jeste da identifikujemo šta su to zabrinutosti i šta je pravni lek u zakonu“, rekao je lider DUP-a Džefri Donaldson.

Donaldson je naveo pet oblasti oko kojih postoji zabrinutost, uključujući štetu nanetu savezu Severne Irske sa ostatkom Ujedinjenog Kraljevstva, njeno mesto na unutrašnjem tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, ulogu zakona EU, funkcionisanje „zelene trake“ za izvoz iz Britanije u EU i „demokratski deficit“ oko nametanja zakona EU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.