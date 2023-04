DPS je prošlost, Milatovića čeka dosta izazova

PODGORICA – Rezultati izbora pokazali su da je Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića „prošlost“, a da novoizabranog predsednika države, jednog od lidera Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, čeka dosta izazova, kaže izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković.

„Rezultati izbora pokazuju da birači traže da se političari bave onim od čega živimo, da prestanu da nam prebrojavaju krvna zrnca, samo da bi sakrili da ne znaju šta rade“, Rekla je Ćalović Marković gostujući u emisiji Boje jutra na podgoričkoj TV Vijesti.

Prema njenim rečima, ključno pitanje pred Pokretom Evropa sad je da se uspostavi sistem u kojem će se uvesti meritokrafija.

„Sistem u kojem se Crna Gora neće deliti za one koji glasaju za ‘ove’ ili ‘one’ i u kome će poslove u državnoj administraciji dobijati oni sa najviše znanja… Mislim da su građanima i obećavali da će poslove dobijati oni koji su najbolji, a ne oni koji pripadaju nekoj partiji“, navela je Ćalović Marković.

Na pitanje kako ocenjuje odnose među liderima partija skupštinske većine od 30. avgusta 2020, ona je komentarišući snimke sa proslave pobede Milatovića rekla da „nema baš puno nasmešenih lica“.

„Deluje kao da su im poslužili kiselu limunadu uoči izlaska na binu. Mnogi od njih su se decenijama neuspešno borili protiv Đukanovića i da su se pitali, DPS se nikad ne bi menjao. Pogledajte gospodina (premijer Dritan) Abazovića, ovo su posednji dani njegovog mandata, on nikad više neće biti premijer, pitanje je hoće li uspeti da pređe cenzus, a ne da dobije značajnu funkciju“.

Ocenila je da je aktuelni premijer za dve i po godine pokazao da „ili nema pojma o bezbednosti kojom se bavio ili neće da se bavi time na neselektivan način“.

„Nema nijednog trenutka radosti što je Đukanović konačno otišao, svi su se kleli da im je to jedan od glavnih ciljeva, a ja mislim da to nije trebalo da im bude jedan od glavnih ciljeva. To je jedan od preduslova da se ova zemlja promeni – da ode Đukanović koji kontroliše partiju, institucije i strukture organizovanog kriminala, ali to nije dovoljno da bismo išli napred“, rekla je Ćalović Marković i dodala:

„Ljudi koji su na vlasti moraju da imaju viziju i znanje šta da postignu, a ne da svedočimo ad hoc delovanju vlade koja pomoću štapa i kanapa rešava određena pitanja“, preneo je portal Vijesti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.