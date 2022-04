DPS: Svako odlaganje formiranja vlade vodi CG u nestabilnost

PODGORICA – Nakon što je ranje danas mandatar i lider GP Ura Dritan Abazović izjavio da je formiranje manjinske vlade u finišu, iz Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića poručuju da svako odlaganje formiranja izvršne vlasti vodi Crnu Goru u političku nestabilnost.

To je izjavila poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković na konferenciji za novinare i poručila da u toj partiji očekuju da manjinska vlada bude što pre formirana.

„DPS smo krajem prošle sedmice bili decidirani u tome da ostavljamo još mali prostor da manjinska vlada bude što pre formirana, s obzirom na to da je ona u interesu crnogorskih građana i javnosti“, navela je ona i podsetila je ta partija postavila samo četiri uslova, ali da se to, kako je rekla, ne može ni kazati da su to nekakva uslovljavanja jer su interes države i društva.

A reč je o ubrzanju evropskih integracija, ekonosmkom razvoju, poboljšanju zdravstvenih prilika i obezbeđivanju da bezbednosni sektor konačno bude stabilizovan.

Vuković je dodala da misli da je DPS u potpunosti doprinio formiranju manjinske vlade.

„Očekujemo da će ona biti biti ovih dana formirana. Takav uslov smo i postavili – da nam je ona što pre potrebna, jer svako odgađanje odvodi Crnu Goru u političku nestabilnost“, rekla je Vuković.

(Tanjug)

