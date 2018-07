Drama na Tajlandu: Nađeni nestali dečaci i njihov trener – akcija spasavanja (video)

Spasilački timovi na Tajlandu pronašli su 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera koji su pre 10 dana nestali u poplavljenoj pećini, saopštio je guverner provincije Čijang Rai.

“We are coming, it’s ok.”

Dramatic video shows the moment twelve boys and their soccer coach were found after being trapped in a cave in Thailand for nine days. https://t.co/ivB9YjZg5f pic.twitter.com/6IjgsQa3nd

