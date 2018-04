Drama u Kaliforniji: Jedna žena poginula, više ranjenih u pucnjavi (video)

U prostorijama JuTjuba u kalifornijskom gradu San Bruno došlo je do pucnjave, a veruje se da je žena napadač ubijena, dok su četiri osobe povređene.

Kompanija Gugl je saopštila da njihov tim zadužen za obezbeđenje sarađuje sa vlastima na evakuaciji prostorija JuTjuba nakon pucnjave, prenosi AP.

Gugl je takođe saopštio da savetuje zaposlenima i ostalom stanovništvu da izbegava tu oblast, kao i da je uspostavljena telefonska linija za pomoć zaposlenima u toj kompaniji.

Policija veruje da je žena napadač stradala od rana koje je sama sebi nanela vatrenim oružjem.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra

Šef lokalne policije je rekao da su povređeni hospitalizovani, a u bolnici u San Francisku su naveli da su primili troje ranjenih od kojih je jedan muškarac u kritičnom stanju.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm

— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018