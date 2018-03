Drama u Vašingtonu: Muškarac pucao u sebe ispred Bele kuće

Neindentifikovani muškarac pucao je danas u sebe ispred ograde Bele kuće, saopštila je Tajna služba.

Tajna služba je oko podne na Tviteru navela da je osoba „pretrpela pogodak iz pištolja, koji je sama sebi nanela pored ograde na severnoj strani“ Bele kuće.

Medicinsko osoblje se nalazi na licu mesta.

Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 3, 2018