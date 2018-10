Dramatični prizori iz Meksika: „Ovo je egzodus!“ (foto, video)

Hiljade građana Centralne Amerike, koji u karavanu zajedno putuju u SAD, stacionirali su se u skloništima u gradu na jugu Meksika duž granice sa Gvatemalom, saopštili su lokalni zvaničnici.

Šef lokalne službe za vanredne situacije Herardo Hernandez izjavio je da je oko 5.100 migranata registrovano u tri skloništa u meksičkom naselju Sijudad Hidalgo, dok još 2.000 njih kampuje na centralnom trgu, prenosi Tanjug, pozivajući se na Rojters.

I’m only just realizing the massive scale of this caravan as they march north into Mexico. It’s several thousand people. Just look. pic.twitter.com/aRuoLNYTZg

— Kate Linthicum (@katelinthicum) October 21, 2018