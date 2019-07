Dramatično: Zapadna Evropa užarena, već oboreni rekordi – a vrućine tek slede (foto)

Dok francuski grad Bordo obara temperaturne rekorde, a Zapadna Evropa se priprema za drugi toplotni talas ovog leta, Srbija i Balkan su pošteđeni jakih vrućina.

U utorak je u Bordou zabeležena temperatura od 41,2 stepena i tako u ovom gradu oboren rekord iz 2003. godine kada je živa u toplomeru bila na 40,7 stepeni, prenosi BBC.

The latest Europe #heat wave could bring the first 40˚C temperatures on record to the "Benelux". https://t.co/4e82ii1MM8 pic.twitter.com/uyeUfZCumk

Meteorolozi predviđaju rekordne temperature u Evropi cele nedelje, a najtoplije će biti u Belgiji, Nemačkoj i Holandiji.

U belgijskom gradu Klajne Brogel, u provinciji Limburg, izmereno je 39,9 stepeni celzijusa, što je najviša temperatura izmerena u tom gradu od 1833. godine.

U južnom holandskom gradu Ajndhovenu izmereno je 39,3 stepeni, čime je oboren 75-godišnji nacionalni rekord u najvišoj izmerenoj temperaturi.

Francuske vlasti navode da je od posledica poslednjeg toplotnog talasa preminulo pet osoba.

Prema prognozama, u Parizu se sutra očekuje oko 42 stepena celizijusa, dok je najviša temperatura u francuskoj prestonici izmerena leta 1947. godine kada je živa u termometru dostigla 40,4 stepeni celzijusa.

BBC navodi da je Pariz zadesila najveća suša za poslednjih 150 godina.

U delovima Francuske proglašen je narandžasti meteoalarm – drugi najviši nivo upozorenja.

U Luksemburgu, gde bi sutra temperature mogle da dosegnu 40 stepeni, crveni meteo alarm proglašen za jug zemlje i za prestonicu.

Temperature će širom Evrope biti iznad 40 stepeni.

Belgija je izdala crveni meteoalarm koji važi na teritoriji cele zemlje.

Crveni meteoalarm je na snazi i u Španiji, ali samo u regionu Saragose koji je prošlog meseca imao velike probleme zbog požara, dok stručnjaci navode da postoji velika opasnost od požara u Španiji i Portugalu.

Holandska vlada je aktivirala „nacionalni plan za borbu protiv toplote“.

Očekuje se da temperatura u Velikoj Britaniji bude iznad 35 stepeni – što bi takođe moglo da obori neke rekorde.

Temperaturni rekordi u junu oboreni su i u Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Andori, Luksemburgu, Poljskoj i Nemačkoj.

Prema podacima s kraja 19. veka, prosečna temperatura na globanom nivou porasla je za jedan stepen celzijusa posle dolaska industrijalizacije.

Klimatološki institut u nemačkom Potsdamu navodi da je svih pet najtoplijih leta od 1500. godine zabeleženo u 21. veku.

Kako navodi BBC, za to vreme Srbija i Balkan bez problema prolaze kroz prilično blago leto.

New Heat Wave In Europe Starts To Break Records https://t.co/I3AiJGr6Ny While Belgium registered its highest-ever temperature, the German Weather Service put the entire country on heat alert.

— WWJ950 (@WWJ950) July 24, 2019