Duda izrazio nadu da su rešene sve sumnje u dijalogu sa RUS

AUŠVIC – Predsednik Poljske Andžej Duda izrazio je nadu da su sve sumnje razrešene u dijalogu sa Rusijom o istoriji Drugog svetskog rata.

Predsednik Poljske je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za štampu sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom, preneo je TAS S.

„Došlo je do ozbiljne razmene mišljenja između poljskih vlasti i ruskih predstavnika“, rekao je Duda i dodao da se nada da su sve sumnje rešene i da više neće biti pokušaja menjanja istorije.

„Mi pozivamo na to. To nam je važno“, naglasio je on.

Govoreći o komemorativnim dogadajima posvećenim 75. godišnjici oslobađanja logora smrti Aušvic od strane Crvene armije, Duda je rekao da je to važan dan u svetskoj istoriji.

„Tada su 27. januara 1945. vojnici Crvene armije oslobodili nekoliko hiljada preživelih i najgori period u njihovom životu se konačno završio“, naveo je on.

Događaji u Aušvicu se dešavaju dok Rusija i Poljska vode burnu debatu o istoriji Drugog svetskog rata.

Varšava je kritikovala govor ruskog predsednika Vladimira Putina u decembru, u kojem je on podsetio da je Sovjetski savez bio poslednja evropska država koja je potpisala sporazum o nenapadanju sa Nemačkom i izneo arhivska dokumenata koja prikazuju tadašnje poljske državljane u lošem svetlu.

Predsednik Poljske optužio je Putina za potpuno iskrivljenje istorijske istine i širenje post-staljinističkog revizionizma.

