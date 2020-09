Dugo nećemo dobiti ovakav sporazum, s bilo kim, o bilo čemu

VAŠINGTON – Dugo nećemo imati ovakav sporazum poput ovog iz Vašingtona, po bilo kom pitanju, sa bilo kim i o bilo čemu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da nam sad predstoji Brisel.

„Srećan sam što sam bio deo tima u Vašingtonu. Naš tim je bio pripremljenijiji. Došli smo sa mnogo više materijala. Jedna od naših torbi sa materijalima i papirima je bila teža od njihove (prištinske)“, kaže Vučić za TV Pink.

Zahvalan je, navodi, ljudima u Srbiji na podršci i raduje ga što u dobrom delu javnosti postoji ta vrsta zadoljstva i što mogu da se osećaju sigurno i da znaju da je naša zemlja stabilna, da ćemo čuvati naše interese, stabilnost i da ćemo napredovati u ekonomiji.

„Ljudi su bili ponosni, ne zato što smo mi pobedili, nismo. Nismo bili poraženi, bili smo poštovani (u Vašingtonu), bio sam primljen bilateralno do Tranmpa ne zato što sma negde nekoga zvao“, naveo je Vučić.

Povodom nezadovoljstva sporazumom u Prištini, Vučić kaže da u pregovorima ne možete da dobijete sve što želite, ali da smatra da je sporazum iz Vašingtona dobar i za Prištinu.

Ne treba, kaže, da se govori da smo zgazili Albance ili oni nas, jer mi treba da živimo zajedno, delimo isti prostor.

„To što smo mi bliži EU nego oni ne znači da ćemo moći da izađemo iz dela sveta u kojem živimo“, naveo je Vučić.

Upitan o navodima da je sporazum važniji za predsednika SAD Donalda Trampa zbog kampanje nego za Srbe na KiM, Vučić je rekao da je sigurno da Tramp nije radio nešto što bi išlo protiv interesa njegove kampanje, ali da je značajan za nas.

„Svi ovi putevi, pruge, ne uvođenje bilo kakvih taksi i tarifa, slobodan protok roba, usluga, zaštita naših crkava, poštovanje presuda po pitanju i Dečana i Pećke patrijaršije, ako to za nas nije važno. Ako dolazi DFC sa stalnim sedištem u Beogradu sa punim kapacitetom, za nas nije vaznzo već je važnije za nečiju kampanju, mislim da ti ljudi niti su čitali sporazum, niti su dobronamerni, niti žele bilo šta lepo svojoj zemlji“, rekao je Vučić.

Naveo je da je juče bio ponosni Srbin, jedan od retkih koji je bio u pirlici da bude u Ovalnoj sobi i da potpuno ravnopravno razgovara sa predsednikom Trampom.

Naveo je da to nije zaslužio kao Aleksandar Vučić, već kao predstavnik jednog samo po broju malog naroda, inače velikog po svojoj hrabrosti i odvažnosti.

„Bio sam srećan što sam to mogao da uradim. Srbiju nismo obrukali, nemojte da vam govorim kako smo se borili. Čini mi se da za Brisel i Vašington samo za dve noći i dva dana bih mogao dve knjige da napišem kako je to izgledalo i šta smo sve uspeli da sačuvamo i šta je to za šta smo uspeli da se izborimo“, rekao je Vučić.

Dodao je da će o tome jednog dana, sigurno, govoriti i neki drugi ljudi.

Upitan o tvitu Ričarda Grenela i njegovom sporečkanju sa predsednicom kosovskog parlamenta, Vučić je rekao da neće da se meša u njihove interne stvari.

Napomenuo je da je uticaj SAD na Prištinu ogroman, nije lako ni njima bilo da određene stvari odbiju, iako su po gotovo svaku cenu hteli da odbiju „mini Šengen“ i Gazivode.

(Tanjug)

