Dumi dostavljen Nacrt zakona o faznom povećanju starosne granice za regrutovanje

MOSKVA – Nacrt zakona o postepenom povećanju starosne granice za regrutovanje dostavljen je Državnoj dumi Rusije, a njime je predviđeno da donja starosna granica za regrutaciju bude povećana sa 18 na 21 godinu, a gornja sa 27 na 30 godina, prenose ruske agencije.

Nacrt zakona su donjem domu ruskog parlamenta podneli predsednik Odbora za odbranu Andrej Kartapolov i njegovi zamenici Andrej Krasov i Jurij Švitkin, navodi RIA Novosti.

Predlagači su naveli da se donja starosna granica za regrutaciju povećava zbog „zagarantovanog sticanja srednjeg opšteg, srednjeg stručnog i visokog obrazovanja“.

Oni su objasnili da će predložena izmena istovremeno dovesti do smanjenja broja potencijalnih regruta, pa se zato povećava i gornja starosna granica.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu 1. januara 2024. godine, kao i prelazni period do 2026. godine.

Tako će sledeće godine u Rusiji biti regrutovani građani od 19 do 30 godina, 2025. godine oni koji imaju od 20 do 30 godina, a 2026. godine biće regrutovani građani starosti od 21 do 30 godina.

Promenu starosne granice za regrutovanje najavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u decembru prošle godine.

(Tanjug)

