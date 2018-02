Dva američka razarača iznenada uplovila u Crno more

Američki razarač „Karni“ uplovio je noćas u Crno more, gde se pridružio razaraču „Rosu“, koji je prošle godine učestvovao u granatiranju avio-baze vladinih snaga u Siriji.

„Uplovljavanje drugog američkog vojnog broda u Crno more se izvodi po planu koji omogućava Ratnoj mornarici SAD da prisustvuje u regionu“, navodi se u izjavi pres-službe američke 6. Flote.

Komandant razarača „Karni“, viceadmiral Kristofer Gredi je naglasio da je odluka da se odjednom pošalju dva broda u Crno more doneta ranije, a ne kao reakcija na nešto.

„Radimo u okviru vremena i tempa koje smo izabrali za ovaj strateški važni region. Po svojoj prirodi brodovi su fleksibilni i mobilni i Ratna mornarica može na jedinstveni način da zaštiti naše interese po celom svetu“, dodao je Gredi.

#USSCarney🇺🇸 transited #Bosphorus🇹🇷 to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0

— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) February 17, 2018