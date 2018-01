Dve osobe povređene, jedna životno ugrožena u „Trampovoj kuli“ (video)

Dve osobe povređene su danas, od čega jedna ozbiljno, u požaru koji je izbio danas u „Trampovoj kuli“ u Njujorku, saopštila je vatrogasna služba.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP

— TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018