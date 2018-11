DW: Čemu se Evropa nada na američkim izborima?

VAŠINGTON – Nikada do sada međuizbori u SAD nisu izazivali toliku pažnju u Evropi, mnogi sa druge strane Atlantika se nadaju da bi moglo doći do ograničenja moći američkog predsednika Trampa, piše Doče vele, uz pitanje da li bi to Evropi išta donelo.

Trenutno Republikanska stranka ima većinu o oba doma Kongresa – u Senatu i Predstavničkom domu. To predsedniku Donaldu Trampu omogućava vladanje bez preteranog natezanja s demokratama. Ali, dosadašnja američka politička tradicija pokazuje da bi se to moglo promeniti.

Na takozvanim međuizborina (midterms), dakle izborima u sredini predsedničkog mandata, u utorak se bira novi sastav Predstavničkog doma i trećina svih senatora.

Po pravilu s tih izbora opozicija izlazi ojačana.

Tome se nada i Elmar Brok, spoljnopolitički stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i blizak saradnik kancelarke Angele Merkel.

Ovaj dugogodišnji predsednik Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta smatra da bi za američki politički princip parlamentarne kontrole bilo dobro kada bi demokrate osvojili barem jedan dom parlamenta, po svoj prilici Predstavnički dom.

Ali, za Evropu bi to moglo imati negativne posledice.

Ukoliko Tramp izgubi sadašnji oslonac u parlamentu, on bi teže gurao unutrašnje reforme pa bi se još više mogao okrenuti spoljnoj politici.

„To bi nas moglo učiniti još nervoznijim“, kaže Brok.

Evropljani su i sada već prilično nervozni, pre svega zbog Trumpove protekcionističke politike u međunarodnim trgovinskim odnosima.

Nakon uvodenja kaznenih carina na čelik i aluminijum iz EU, Tramp najavljuje i povećanje carina na automobile – a to bi ponajviše pogodilo Nemačku kao izrazitu automobilsku izvoznu zemlju.

Trenutno u tom trgovinskom ratu vlada zatišje: predsednik Evropske komisije Žan-Klon Junker isposlovao je privremeni ‘prekid vatre’, kako sam kaže: nema novih carina dok traju trgovinski pregovori.

Ali, jačanje demokrata u SAD ne mora da znači i popuštanje napetosti.

Jozef Braml iz berlinske NVO „Nemacko društvo za spoljnu politiku“ ne očekuje velike promene u trgovinskoj politici SAD.

„Demokrate su se već odavno radikalizovale kada je reč o slobodnoj trgovini. Oni se već dugo zalažu za protekcionističke mere. Ono što je s Trampom novo je to da je on ojačao i protekčionisticke snage medu republikancima“, kaže on.

(Tanjug)