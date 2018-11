DW: Svako može da kupi državljanstvo EU

BON – U Bugarskoj je nedavno raskrinkana prevarantska mreža koja je za novac falsifikovala sertifikate o bugarskom poreklu te se tako preko Bugarske sticalo državljanstvo EU, a ono se, kako piše Dojče vele, može i legalno kupiti.

Državljanstva EU ili neograničene boravišne dozvole EU spadaju u one koje je na celom svetu najteže dobiti i zbog toga je velika potražnja dovela do stvaranja ilegalnog tržišta na kojem korumpirani službenici mnogih zemalja EU zarađuju novac falsifikovanjem dokumenata, navodi se u tekstu.

„I, kao da to nije dovoljno, mnoge zemlje EU hoće da i zvanično dođu do unosne zarade i zato pod imenom ‘Zlatna viza’ trguju državljanstvima i boravišnim dozvolama – zgrčući milijarde“, navodi se u tekstu.

Poslednji slučaj nedozvoljenih mahinacija je zabeležen u Bugarskoj.

Početkom prošle nedelje, tamo je pritvoreno dvadesetak službenika koji su godinama izdavali dokaze o bugarskom poreklu građanima Makedonije, Moldavije i Ukrajine, zaradivši tako hiljade evra.

Oni koji imaju takav dokaz, po zakonu mogu da steknu bugarsko državljanstvo.

Za izdavanje certifikata je zadužen ured za Bugare u inostranstvu SABA. Pocetkom ove nedelje je smenjen šef tog ureda Petar Haralampijev, nacionalistički političar koji se smatra vođom korumpirane mreže.

Sve to je zapravo već godinama poznato, a to što je sada došlo do hapšenja, verovatno je deo interne borbe za moć u vladi, ističe se u tekstu.

Pri tome Bugarska nije jedina zemlja u kojoj se to radi.

Prema istraživanjima lokalnih medija, i u Rumuniji i Mađarskoj se već godinama trguje lažnim certifikatima o poreklu.

Sistem koji se u EU zove „Zlatna viza“ nije ništa manjih dimenzija. Po tom sistemu, državljanstvo neke od zemalja EU, ili trajnu boravišnu dozvolu, može da dobije onaj ko – dovoljno plati ili investira.

Polovina zemalja EU, među njima Bugarska, Grčka, Velika Britanija, Letonija, Litvanija, Malta, Austrija, Portugalija, Španija, Mađarska i Kipar, nude takve programe.

Na taj način je u proteklih nekoliko godina kupljeno najmanje 6.000 državljanstava i 100.000 boravišnih dozvola, prenose organizacije „Transparensi internešnal“ i „Global vitnes“ u zajedničkom izveštaju objavljenom početkom oktobra.

Ukupan prihod od tako prodatih dokumenata iznosti najmanje 25 milijardi evra.

Program „Zlatne vize“ pospešio je pranje novca i pružio utočište kriminalnim biznismenima, navele su ove organizacije, uz preporuku da EU hitno ukine ovu praksu, preneo je Dojče vele.

(Tanjug)