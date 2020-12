Džomić: Sporne odredbe da se uklone brisanjem

PODGORICA – Koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić rekao je večeras da se, kao i čitava crkva, zalaže da se sporne i, kako je ocenio, diskriminatorske odredbe Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, „spakuju u pravnu prošlost“ i stave van snage brisanjem.

„Zlo mora da se skine sa dnevnog reda“, rekao je Džomić za televiziju A1 iz Podgorice i dodao da je za to da odnosi budu uređeni u skladu sa svim međunarodnim standardima i da pravni akt bude takav „da ga svi rado primenjujemo“.

On je dodao da bi „prvi bio protiv“ da se bilo koje pravo dâ više Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na Islamsku zajednicu ili Rimokatoličku crkvu u CG.

Kazao je da je suština prava u primeni, a ne u pisanju akata i da je bivša vlast napisala „nešto što je nerealno i nesprovodivo“.

„Ja se zalažem za to da se sporne odredbe brišu, uklone iz pravnog prometa i zamene normama koje odgovaraju društvenoj stvarnosti Crne Gore i punom poštovanju prava na slobodu veroispovesti svakog čoveka kao i svih crkava i verskih zajednica“, precizirao je Džomić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.