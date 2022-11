Dzonson: FRA negirala rat, NEM verovala u brzu pobedu UKR

LONDON – Bivši premijer Velike Britanije Boris DŽonson, rekao je da je Francuska zanemarila ruski napad na Ukrajinu i optužio nemačku vladu da je u početku verovala u brzu vojnu pobedu Ukrajine, umesto dugog rata.

DŽonson navodi da je nemacki pogled u jednom trenutku bio, ukoliko dođe do rata, da će to biti katastrofa i u tom slučaju bilo bi bolje da se sve okonča brzo u korist Ukrajine, navodeći kao razlog brojne ekonomske razloge, preneo je „Si-En-En“.

„Nisam mogao da podržim to, smatrao sam da je to užasan način gledanja na stvari, ali mogu da razumem zašto su tako smatrali. Što se Francuske tiče, nemojte da sumnjate da su negirali ovakav scenario do poslednjeg trenutka“, naveo je DŽonson.

DŽonson je kritikovao i italijanski pristup opasnosti od rata, rekavši da je vlada Marija Dragija u jednom trenutku govorila da u tom slučaju ne bi mogla da podrži poziciju ostalih članica s obzirom na njihovu veliku zavisnost od ruskih energenata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.