Džonson predviđa sporazum o Bregzitu u poslednjem minutu

BIJARIC – Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da je malo optimističniji da može da zaključi novi sporazum o Bregzitu nakon sastanaka sa liderima EU poslednjih dana, ali priznao je da je zadatak „težak“ i da bi taj dogovor mogao da stigne „na samom kraju“ procesa.

Govoreći na samitu G7 u Bijaricu, britanski premijer je u više navrata odbio da isključi suspenziju parlamenta kako bi se primorao na Bregzit bez dogovora, ukoliko sporazum s Briselom ne bude moguć, prenosi Politico.eu.

Na završnoj konferenciji za štampu svog prvog međunarodnog samita, Džonson je rekao da šanse za dogovor zavise „isključivo“ od EU i toga da li su spremni da uklone „bekstop“ plan za Severnu Irsku iz sporazuma o Bregzitu.

„Mislim da EU obično postiže sporazum upravo na kraju, to sam i primetio u svom posmatranju briselskih pregovora,“ rekao je on, dodajući da se Bregzit neće desiti pre 31. oktobra, što je zakonski rok do kojeg Britanija treba da izađe iz EU.

Britanski premijer je rekao da će se zemlja „do tada apsolutno kolosalno, opsežno i fantastično pripremati“ za Bregzit bez dogovora.

(Tanjug)