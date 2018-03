Džonson: Rusija namerno ciljala Britaniju zbog držanja do svojih vrednosti

Britanski ministar spoljnih poslova Boris Džonson ocenio je danas da je Rusija izvršila napad nervnim agensom na britanskom tlu zato što je London uporno osudjivao zbog njenih kršenja raznih prava.

„Mislim da je razlog zbog koga se Rusija usmerila na Veliku Britaniju jednostavan, to je zato što se radi o jednoj zemlji koja ima poseban osećaj za vrednosti, koja veruje u slobodu, demokratiju vladavinu prava i koja je više puta osudila Rusiju zbog kršenja tih prava“, rekao je Džonson u parlamentu.

On je rekao da je svet video šta se radi na Zapadnom Balkanu, u baltičkim zemljama, u Siriji uz dosluh Rusije, i da je Britanija bilo u EU ili u Ujedinjenm nacijama bila „najdirektnija i najupornija“ u očuvanju svojih vrednosti.

„Verujem da je verovatno zato odlučeno da se taj akt počini u ovoj zemlji“, rekao je Džonson.

Iako je Moskva energično demantovala da ona stoji iza trovanja bivšeg agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije 4. marta u Solsberiju, Džonson je rekao da sve ukazuje na Rusiju.

On je odbacio mogućnost da su to trovanje mogli da izvrše ruski agenti ili bivši agenti van kontrole predsednika Vladimira Putina, i izjavio da „lanac odgovornosti neupitno vodi do vrha ruske države“.

(Beta)