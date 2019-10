Džonson: Stavimo dogovor u mikrotalasnu i završimo s tim

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da je frustriran zato što do Bregzita nije došlo onako kako je u više navrata obećao, 31. oktobra, i najavio da će se, ako ponovo bude izabran za premijera, to desiti do januara.

„Naravno da sam neverovatno frustriran što nismo u mogućnosti da danas izađemo iz EU. Ali, da ne bude nikakve sumnje, imali smo na stolu fantastičan sporazum. Donji dom parlamenta ga je podržao, ali je onda ponovo glasao za odlaganje“, rekao je Džonson.

On je dodao da parlament neće da izglasa Bregzit i da ima mnogo ljudi koji mu se u osnovi protive i žele da ga osujete, prenosi Rojters.

„Imamo sporazum u vidu smrznutog obroka, stavimo ga u mikrotalasnu pećnicu čim se vratimo nakon izbora 12. decembra i završimo Bregzit“, rekao je Džonson.

On je obećao glasačima da će, ako budu glasali za njega, Velika Britanija izaći iz EU do januara.

(Tanjug)