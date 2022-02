Džonson: Sumnjam da Putin iskreno želi pregovore

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izrazio je danas sumnju u iskrenost ruskog predsednika Vladimira Putina u pogledu ulaska u pregovore sa Ukrajinom, ali se saglasio da je potrebno pokušati da se sukob okonča.

„Ako on (Putin) želi da se zaustavi, ako hoće da se povuče, ako namerava da pregovara, to je veoma dobra vest. Ali, sumnjam… U njegovom ponašanju ne postoji ništa što sam do sada video što bi me navelo da mislim da bi možda mogao biti iskren. Ali ako jeste, onda bi trebalo da idemo tim putem“, rekao je Džonson novinarima, prenosi Rojters.

(Tanjug)

