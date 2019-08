Džozef: Obnova dijaloga glavna tema susreta Vučića i Pompea

VAŠINGTON – Glavna svrha susreta državnog sekretara Majka Pompea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića bilo je ponovno pokretanje dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je Edvard Džozef, predavač na vašingtonskom univerzitetu Džons Hopkins.

Džozef je za Glas Amerike rekao da je moguće da je tokom razgovora dvojice zvaničnika razmatran scenario promene granica, razmene teritorija ili podele Kosova, ali nije izključio mogućnost i da su dvojica zvaničnika razmenili mišljenja o nekim drugačijim rešenjima.

On je istakao da nije čuo Pompea da je govorio bilo šta slično onome što je rekao savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Bolton u Ukrajini o tome da SAD podržavaju svako rešenje o kojem se Beograd i Priština usaglase.

„To u Pompeovoj zvaničnoj izjavi nisam video i mislim da je to dobra stvar. Njen fokus je bio na obnavljanju dijaloga i to bi tako i trebalo da bude. Trebalo bi da se drže podalje od rizičnih, opasnih i spornih rešenja, čije najave su uticale na porast zabrinutosti najbližih suseda, koji bi morali da žive sa posledicama podele Kosova ili teritorijalne razmene”, rekao je Džozef.

Prema njegovim rečima, sastanak Pompea i Vučića najverovatnije nije uticao na značajnije približavanje Beograda i Prištine postizanju pravno-obavezujućeg sporazuma svih strana o normalizaciji odnosa.

“Možemo reći da postoji pokušaj da se ponovo pokrene dijalog, ali ne čini se da su strane bliže. Reč je o naporima koji će se nastaviti u budućnosti. Prvo što je na redu su izbori koji treba da se održe na Kosovu. Bilo bi preuranjeno u ovom trenutku reći da bi se dve strane u ovom trenutku mogle drastičnije približiti jedna drugoj”, rekao je američki stručnjak.

Na pitanje VOA, kako prenebregnuti aktuelnu situaciju u kojoj Priština ne odstupa od taksi i ima tehničku vlast, a Srbija ne odustaje od politike povlačenja priznanja nezavisnosti kod drugih država i blokade članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, Džozef kaže da je potrebno, da bi se prevazišle te prepreke, pogotovo u vezi sa carinama, da se obe strane uozbilje i više posvete dijalogu.

„Sjajan primer za to su grčki i severnomakedonski premijeri Cipras i Zaev. Oni su tokom dijaloga izopštili nacionalističke teme, nisu uzrokovali probleme koji bi otežavali dijalog, demonizovali drugu stranu, pričajući loše jedni o drugima. To u njihovom slučaju nije bilo tako…“, kaže Džozef, navodeći da

je to upravo ono što rade Beograd i Priština.

„Otežavaju jedni drugima, što je pokazatelj manjka ozbiljnosti. Dok lideri dve strane ne iskažu ozbiljnu nameru o postizanju sporazuma, to se neće desiti. Znaju šta treba da rade – da prekinu u pokušajima sticanja poena na domaćoj političkoj sceni i tiho se upuste u ozbiljne razgovore“, kaže on.

Džozef je podsetio da Balkan nije primarno spoljnopolitičkog pitanje za SAD i dodao da je zato dobar signal što je državni sekretar Pompeo odvojio vreme da se sastane sa predsednikom Vučićem.

„Ipak do neposrednih učesnika u pregovorima je da prebrode aktuelnu situaciju. A na Kosovu je trenutno specifična situacija zbog predstojećih izbora. Možda bi početni impuls mogao biti da kosovska Vlada, koja je u tehničkom mandatu, suspenduje uvedene carine. Neka to učine do održavanja izbora, pa da vidimo šta će se dogoditi. To bi mogla biti i stvar predizborne kampanje pa neka učesnici i kandidati iznesu i svoje stavove o tome“, rekao je.

(Tanjug)