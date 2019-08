Eksperti UN o mogućim terorističkim napadima

NJUJORK – Ujedinjene nacije su na osnovu izvestaja svojih eksperata upozorile da je novi talas terorističkih napada moguć pre kraja godine, prenosi Gardijan.

Kako se navodi u izveštaju, Islamska država i dalje raspolaže znatnim materijalnim sredstvima, a proces deradikalizacije nije dao ocekivane rezultate.

Eksperti Saveta bezbednosti UN u izveštaju ocenjuju da je zato zabrinjavajuća slika globalnog islamističkog ekstremizma koji i dalje predstavlja značajnu pretnju.

Autori izveštaja ukazuju na zabrinutost zbog oko 30.000 stranaca koji su otišli da se bore za „kalifat“, odnosno Islamsku državu, i mogli bi biti još uvek živi.

„Neki od njih mogli bi da se priključe Al Kaidi ili drugim terorističkim grupama koje mogu nastati. Neki od njih postaće lideri ili oni koji radikalizuju druge borce“, navodi se u izveštaju.

Izveštaj je baziran na informacijama koje su pribavile obaveštajne agencije zemalja članica UN.

Ističe se da iako u geografskom smislu kalifat IS više ne postoji, zemlje članice UN slažu se u tome da još uvek postoje potencijalni faktori koji su doveli do stvaranja IS, što znači da je malo verovatno da će opasnost od Al Kaide ili sličnih grupa biti smanjena.

(Tanjug)