Eksplozija nakon požara u prodavnici u Lesteru usmrtila četvoro (foto, video)

Četvoro ljudi je poginulo u eksploziji koja se sinoć dogodila u britanskom gradu Lesteru.

A post shared by Tevhidi Gundem (@tevhidi_gundem) on Feb 25, 2018 at 11:33pm PST

Britanski mediji preneli su ranije da su četiri osobe prebačene u bolnicu u kritičnom stanju nakon eksplozije.

Policija je saopštila je da za sada nema naznaka da je eksplozija u Lesteru, u kojoj su sinoć izgoreli market i jedan dom, povezana sa terorizmom.

HINCKLEY ROAD BUILDING FIRE | CONFIRMED FATALITIES | Four people are confirmed to have died in an explosion at a property in Leicester last night. https://t.co/ZbfKWRcaDy pic.twitter.com/s9kdt4JOrI

— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 26, 2018